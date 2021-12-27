Denizlili halterci şampiyonada 3. oldu

Pamukkale Belediyespor'un aktif olduğu branşlardan halterden bir derece haberi daha geldi. Isparta'da yapılan Gençler Okullararası Halter Türkiye Şampiyonası'nda Bahadır Emer Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Pamukkale Belediyespor çeşitli branşlarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Halterde hafta sonunda Isparta'da Gençler Okullararası Halter Türkiye Şampiyonası'nda ülke genelinden yüzlerce sporcu mücadele verdi. Şampiyonada Pamukkale Belediyespor adına yarışan 81 kilogram sporcusu Bahadır Emer, koparmada 98 kilogram, silkmede de 120 kilogram kaldırarak toplamda 218 kilogramla 23 sporcu arasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her branşta başarılar elde edildiğini ifade ederek, "Son olarak Isparta'da yapılan Gençler Türkiye Halter Şampiyonası'nda sporcumuz Bahadır Emer güçlü rakipler arasında üçüncülüğü elde etti. Biz Pamukkale Belediyespor çatısı altında bulunan sporcuların başarılı olması için gereken ne varsa yapıyoruz. Bir kez daha sporcumuzu kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi. - DENİZLİ