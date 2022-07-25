Denizlili yüzücüler Sivas'ta madalyaları topladı - Son Dakika
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Denizlili yüzücüler Sivas'ta madalyaları topladı

25.07.2022 16:04
Denizlili yüzücüler Sivas'ta madalyaları topladı

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında Denizlili sporcu 200m ve 400m Serbest Türkiye Şampiyonu oldu.

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında Denizlili sporcu 200m ve 400m Serbest Türkiye Şampiyonu oldu. Farkını havuza yansıtan Denizlili sporcular, yarışlar sonunda 14 madalya ile Sivas'tan döndü.

Denizli'de yüzmede ki alt yapı hamlesi ile başlatılan çalışmalar performans sporcularının başarıları ile meyvesini veriyor. Son olarak 22-24 Temmuz 2022 tarihlerinde Sivas'ta gerçekleşen Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında Denizlili sporcular farkını ortaya koydu. Şampiyonaya Denizli'den 19 sporcu katıldı.

Ahmet Mete Boylu Türkiye Şampiyonu

Pamukkale Üniversitesi Mensupları Spor Kulübü sporcusu Ahmet Mete Boylu 200m ve 400m serbest yarışında Türkiye Şampiyonu oldu. Boylu, 100m serbestte bronz madalyanın sahibi olurken, 800m serbestte sıralamayı dördüncü tamamladı.

Toplamda 14 madalya

Sivas'taki Türkiye Şampiyonasına katılan sporcular yarış tecrübesi kazanırken, sıralamada ilk sekize giren sporculara madalya verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Çağan Kavşut 13 Yaş kategorisinde; 100 m. Kelebek stil Türkiye ikincisi, 200 m. Kelebek stil Türkiye üçüncüsü, 50 m. Kelebek stil Türkiye üçüncüsü dereceleri elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Yetenek taramasında keşfedilen Burak Önal derece yaptı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden bir başka sporcu Burak Önal ise 13 Yaş kategorisinde 200 m. Kurbağalama stil yarışını Türkiye beşincisi olarak tamamladı. Genç sporcunun Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yetenek Taraması Projesinde antrenörler tarafından keşfedildiği ve yüzme branşına yönlendirildiği kaydedildi.

Müdür İlman, yüzücüleri kutladı

Yüzmede gerek alt yapı çalışmaları, gerekse performans sporcularına verilen emeklerin başarıları da beraberinde getirdiğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli'de tecrübeli bir ekip ile oturmuş bir sistemin olduğuna dikkat çekti. Denizli'den Sivas'a gidip Türkiye Şampiyonasında performans sergileyen tüm sporcuları kutlayan İlman, gece gündüz demeden çocuklarına destek olan ailelere ve başarıda emeği geçenlere teşekkür etti. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlili yüzücüler Sivas'ta madalyaları topladı - Son Dakika

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