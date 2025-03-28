Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, süresiz açlık grevine başladı - Son Dakika
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Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, süresiz açlık grevine başladı

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- Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, süresiz açlık grevine başladı Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, ikinci babası olarak gördüğünü ifade ettiği Denizlispor'u da kaybetmemek için açlık grevine başladığını duyurdu.

28.03.2025 11:31  Güncelleme: 11:37
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- Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, süresiz açlık grevine başladı

DENİZLİ - Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, ikinci babası olarak gördüğünü ifade ettiği Denizlispor'u da kaybetmemek için açlık grevine başladığını duyurdu.

Zor zamanlar yaşayan Denizlispor için bir süredir çeşitli görüşmeler ve girişimler yapan Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, takımın içinde bulunduğu buhrandan çıkarmak amacıyla açlık grevine başladı. Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Erhan Ergil, akşam saatlerinde 5 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelerek süresiz açlık grevine başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından da açlık grevine başladığını açıklayan Başkan Ergil'e destek olmak amacıyla bazı taraftar grupları da kent meydanına geldi. İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Erhan Ergil, Denizlispor'u ikinci babası olarak gördüğünü vurgulayarak, "Babamı kaybettim ve ben buraya taziye evinden geliyorum. Denizlispor da benim ikinci babam. Bir babamı daha kaybetmek istemiyorum. Benim için artık taziye yeri burasıdır. Buradan yetkililere sesleniyorum. Benim evimin önünde taziye çadırı var bir zahmet buraya getirsinler. Çünkü biz bu gidilişle Denizlispor'u kaybediyoruz" dedi.

"Tepkimin adresi destek vermeyenler"

Açlık grevine kendi başına, kimseyle planlamadan ve süresi belirsiz olarak başladığını ifade eden Erhan Ergil, "Yaşanılan süreci taraflarımız ve bütün vatandaşlar takip ediyor. Maalesef bu takımı kimse sahip çıkmıyor. Sonunda ben bile artık günah keçisi ilan edilmeye başladım. Maalesef kimse gelmiyor, sahip çıkmıyor. Büyüklerimize aylardır sesleniyoruz. Tepkimin adresi, başta belediye başkanımız olmak üzere, valimiz, bu şehrin ileri gelenleri, milletvekilleri ve sivil toplum örgütlerine tepkiliyiz. Bizler bu büyüklerimizin bir araya gelip bir masada oturup Denizlispor'u kurtarmak için artık bir çalışma yapılmasını bekliyoruz. Denizlispor'u kaybetmek istemiyoruz. Bizim derdimiz bu. Bu açlık grevini sabah karar verdim, hiçbir kimseye söylemedim. Sosyal medyada paylaştım. Ardından da taraftarlarımızda destek vermek için buraya geldi. Gittiği yere kadar bekleyeceğim. Herhangi bir süresi yok. Hiçbir şey yemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, süresiz açlık grevine başladı - Son Dakika

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