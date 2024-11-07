Denizlispor Başkanı Yalın Yıldırım'dan Sürdürülebilir Proje Açıklamaları - Son Dakika
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Spor

Denizlispor Başkanı Yalın Yıldırım'dan Sürdürülebilir Proje Açıklamaları

Denizlispor Başkanı Yalın Yıldırım\'dan Sürdürülebilir Proje Açıklamaları

Denizlispor'un başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, kulübün finansal sürdürülebilirliği için geliştirdikleri projeleri açıkladı. Elektrik direklerine reklam yerleştirerek ve fabrika atıklarından elde edilecek gelirle kulübü ayakta tutmayı hedefliyor.

07.11.2024 12:20  Güncelleme: 12:22
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TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor'un Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, "Bir çok projelerimiz var. Bu projelerimizin onayını verseler kimseye de muhtaç kalmayacağız ve kendi içimizde kurtuluşumuzun reçetesini yazacağız" dedi.

Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, kulübün sürdürebilir para akışının sağlanması, hayata geçirmeyi planladıkları projeler ve hedeflenen planlar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, elektrik direklerinde hedeflenen reklam bayrakları ve fabrikaların atıksal dönüşümlerinden hedeflenen sabit sürdürülebilir para akışı hedeflediklerini belirtti. Aynı zamanda kulübün şirketleşme aşaması için yoğun mesai harcadıklarını belirtirken Başkan Yıldırım, "Çözülemeyecek hiçbir şey yok ve şirketleşme sürecini tamamlarsak muazzam bir durum olur. Kendi içimizde kurtuluşumuzun reçetesi yazacağız" dedi.

"Projelerimize onay gelirse kimseye muhtaç kalmayacağız"

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen elektrik direklerine reklam alarak gelir elde edebilmesine planladıklarını açıklayan ve yaklaşık 2 milyon sabit gelir hedeflediklerini dile getiren Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, "Çok basit projelerimiz var. Bu projelerimizin onayını verseler kimseye de muhtaç kalmayacağız. Projelerimizden bazılarının süreci meşakkatli ama biz iğne deliğinden ejderha geçirdik. Elektrik direkleriyle ilgili bütün gerekli haklar bazı kurumlara ait. Elektrik için kullanılacak zamanda ise farklı kurumlara gitmemiz gerekiyor. Elektrik direklerinin üzerine reklam katarsak, bu başka kurumların üzerinden ihaleye çıkarılıyor. Sonrasında ihaleye alan firma, bunların ücretlerini yatırıyor. Söz konusu bu ücret yapıldıktan sonra oraya takılacak tabelayı ve damga vergisini belediyeye yatırıyoruz. Sağ olsun ihaleyi alan firmayı bulduk ve İstanbul'daydı. İstanbul'a gittik, bir protokol yaptık. Buraya takılacak direklerin her biri 100 dolar artı sigortası ve KDV'si ile beraber toplam 120 dolarlık bir anlaşma. Makine mühendisleri de bu direklere geçen aparatlı bir sistem geliştirmişler. Bin tane elektrik direği için 120 bin dolar teminat verilmiş ardından bu kullanım haklarını Denizlispor olarak aldım. Eğer bin tane direğimiz olur ise aylık taban olarak reklam ücretini bin lira dersek ve önlü arkalı iki bin lira olsa her ay 2 milyon lira para akışı olacak. Toplam bin reklam olmuş olacak. Bir ayda herhangi bir şey olmaz ise buradaki reklamlardan her ay sabit 2 milyon lira sabit gelirimiz olacak" dedi.

"Kurtuluşumuzun reçetesini yazacağız"

Firmaların atıkları hakkında düzenlenen projeleri de aktaran ve bu konuda organize sanayi müdürlüğü ile protokol anlaşması aşamasında olduklarını, atıksal projeden ise ayda 2 milyon sabit gelir hedeflediklerini belirten Başkan Yıldırım, "Bir başka projemiz daha var. Kimseye muhtaç olmamamız için gerekli. Kulüp geçmişte herkesin kapısında dilenci olmuş. Verilen paraların haddi hesabı yok. Firmaların atıkları her ay oluyor. Örneğin her firmada yaklaşık 100 bin TL atık olsa ve bunun sadece 10 bin lirasını bizlere verseler herhangibi bir mahsuru olacağını düşünmüyorum. Organize Sanayi Bölgesinde Derya Baltalı inşallah bizlere bu konuda yardımcı olacaklar. Organize Sanayi Bölgesi'nde 200 tane fabrika var. Her birisinin minimum 100 bin liralık atıkları var. Sadece yüzde 10'undan feragat ettiklerinde, her ay yaklaşık 2 milyon gelirimiz oradan olacak. Kulübün sabit giderleri ödendiği takdirde, hiçbir zaman kulübün personelleri mağdur olmaz. Hiçbir oyuncu maaş veya sigortasında da sorun yaşamaz. Bizde üstüne katacağımız paralar ile kulübün ihtiyacı doğrultusunda ilerleriz. Öncesinde sürdürülebilir takımın ayakta kalabilmesi için gereken bütçeleri bulmamız lazım. Takımı ayakta tutacak gerekli bütün her şeyi yapacağız. Çözülemeyecek hiçbir şey yok ve şirketleşme sürecini tamamlarsak muazzam bir durum olur. Kendi içimizde kurtuluşumuzun reçetesi yazacağız" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizlispor Başkanı Yalın Yıldırım'dan Sürdürülebilir Proje Açıklamaları - Son Dakika

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