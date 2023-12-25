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Denizlispor, Belediye Derincespor'u mağlup ederek umutlandı - Son Dakika
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Denizlispor, Belediye Derincespor'u mağlup ederek umutlandı

Denizlispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Belediye Derincespor'u 2-1 yenerek yeni yıla mutlu girdi. Teknik direktör Özcan Bizati, ikinci yarıda daha iyi bir performans sergileyeceklerini belirtti.

Denizlispor, Belediye Derincespor\'u mağlup ederek umutlandı
25.12.2023 - 11:55,
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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup"ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, ilk yarının son haftasında evinde Belediye Derincespor'u skorer yıldızı Bekir Turaç Böke'nin golleriyle 2-1 yenerek yeni yıla mutlu girdi. Teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde son 4 maçından 7 puan çıkaran yeşil-siyahlılar ateş hattında kalsa da ikinci yarı öncesi taraftarına umut aşıladı. Kendisi gibi kümede kalma savaşı veren Derincespor'u yenip rakibiyle puan farkını 4'e çıkaran Denizlispor'da Özcan Bizati, ikinci devrede çok daha iyi bir performans ortaya koyacaklarını ifade etti.

Son haftalarda kritik puanlar kazandıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Geçen haftaki Uşakspor maçında 9 kişiyle, 2 farklı mağlubiyetten puan çıkarmamız, takım olarak inancımızın bir göstergesiydi. Derincespor maçında çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Maçın başından sonuna kadar disiplinli oynadık. Hem ilk 11'de başlayan hem de sonradan oyuna giren oyuncularım plana sadık kalarak mücadele etti. İlk yarıyı galibiyetle tamamlamak ikinci yarıya daha moralli başlamamızı sağlayacak. 28 Aralık Perşembe gününe kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 28 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında oyuncularımıza izin vereceğiz ve 2 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
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