Denizlispor Cavidil Rakibini Yendi - Son Dakika
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Spor

Denizlispor Cavidil Rakibini Yendi

Denizlispor Cavidil Rakibini Yendi

Denizlispor Cavidil, namağlup Göcekspor'u 3-2 yenerek Play-Off hedefini güçlendirdi.

09.12.2024 11:35
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Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, ligde namağlup durumda olan rakibi Göcekspor'u taraftarlarının desteği ile 3-2 yenmeyi başardı. Hedeflerinin 1. Lig olduğunu belirten Denizlispor Cavidil antrenörü Sedat Zahran, "İnşallah Play-Of'ta istediğimizi alırız ve Denizli tarihinde ilk defa 1. ligi buraya getireceğiz. Seneye 1. ligde mücadele edeceğiz" dedi.

Denizlili sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada Denizlispor Cavidil ilk seti 20-25 kaybetti, daha sonraki seti 25-13 kazandı, 3. seti 25-23 kazanarak durumu 2-1 e getirdi, Göcekspor 4. seti 21-25 kazanınca durum 2-2'ye geldi. Son seti taraftar desteği ile 16-14 galip gelerek, maçı 3-2 kazandı ve liderliği perçinledi.

"Bu saatten sonra tek amacımız Play-Off'lara katılmak"

Bu saatten sonra tek amaçları play-off'a gitmek olduklarını ve duygularını paylaşan Denizlispor Cavidil As Başkanı Ali Atıcı, "Güzel bir mücadele oldu. Takımımızı kutluyorum. Bu saatten sonra amacımız Play-Off'a gitmek ve sonrasında ise 1. Lige katılım sağlamak istiyoruz. Oyuncularıma kutluyorum çok güzel bir mücadele ettiler. Bugün taraflar çok güzeldi. İnşallah verdiğimiz bütün emeklerin karşılığını alırız" dedi.

"Denizli tarihinde ilk defa 1. ligi buraya getireceğiz"

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan ve Denizli tarihinde ilk defa 1. ligi buraya getirileceğini dile getiren Denizlispor Cavidil antrenörü Sedat Zahran, "5 yıldır bu takımda mücadele ediyoruz. Bugünler için çok çalıştık ve çabaladık. Bu yıl çok iyi bir kadroya ve ekibe sahibiz. Mükemmel bir oluşumun içerisindeyiz. Denizlispor gibi bir gücü arkamıza aldık. Sağ olsunlar Ali Atıcı Başkanımız, kulüp başkanlarımız, Denizlispor başkanımız Ahmet Yalın Yıldırım bizlere mükemmel destek veriyor. Bunlarla beraber güzel bir ortam var ayrıca arkamızda büyük taraftarımız var. Kazanmayı bildik. Önemli olan kazanmaktı ve sonunda kazandık. Bundan sonraki süreçte rakibimizi başarılar diliyorum. Çok güzel bir müsabaka oldu. İnşallah Play-Of'ta istediğimizi alırız ve Denizli tarihinde ilk defa 1. ligi buraya getireceğiz. Seneye 1. ligde mücadele edeceğiz. Her iki takımda birbirine denk takımlardı. İki takımda da yıldızlar vardı ama sonuç olarak biz kazanmasını bildik. Biz iyi olduğumuzu inanıyorduk ve iyiydik. Şükürler olsun ki kazandık" diye konuştu.

"Bu taraftar 1. ligi hak ediyor"

Denizlispor Cavidil'e yardıma geldiğini, ortamın ve tarafların 1. lige hak ettiklerini belirten sporcu Murat Tokgöz, "Daha öncesinde 23 yıldır Süper Lig'de oynadıktan sonra Denizlispor Cavidil'e yardıma geldim. Çok güzel ortam var burada. Normalde Aydın'dayım. Maçtan maça geliyorum ve antrenmanlara katılıyorum. Umarım 1. lige çıkarız. Çünkü bu taraftar buna hak ediyor. Buradaki maçı alacağımızdan emindik. Ligde 2. olsak da çok sorun olmuyor çünkü Play-Off'lara katılıyoruz. Maçlar böyle olunca hem zevkli hem de kendi hatalarımızı görüyoruz. Ben bugün seyirciyi de güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Buda bizim için en önemlisiydi" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizlispor Cavidil Rakibini Yendi - Son Dakika

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