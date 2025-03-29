- Denizlispor'da başkan açlık grevini sonlandırdı, taraftar destek için bir araya geldi

Denizlispor başkanı görevini devretti

DENİZLİ - Denizlispor için süresiz açlık grevine başlayan Başkan Erhan Ergil, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamanın ardından grevini sonlandırdı. Ergil, FIFA ile eksi puan konusunda anlaştıklarını belirterek, başkan adayının da Yasin Özpek olduğunu söyledi.

Denizlispor için görüşmeler ve girişimlerde bulunan Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, kulübün sorunlarını çözmek amacıyla 27 Mart Perşembe günü süresiz açlık grevine başlamıştı. Başkan Ergil, dün bir çağrıda daha bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erhan Ergil, saat 20.20'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda direnme çağrısı yaptı. Başkan Ergil'e destek olmak amacıyla bazı taraftar grupları da kent meydanına geldi. Bir süre daha açlık grevine devam eden Ergil, dün akşam 21.00 saatlerinde yaptığı açıklamayla süresiz açlık grevini sonlandırdı.

Erhan Ergil: "Ligde kalmak istiyoruz"

Denizlispor'u birbirine düşürüp, kulübe zarar verip, kapatmaya çalışan veya yok olmasını isteyen bir yapı olduğunu anlatan Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, "Burada beraber sloganlar attınız. Bu birliğinizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Eğer birlik olursanız Denizlispor'u kurtarabilirsiniz. Şimdiye kadar verdiğimiz mücadelemiz. Bu kulübü saran bir yapı ve menfaat çevreleri var. Arkadaşlar kendinizi benim yerime koyun. Ben burada bir şekilde eylem yapmaya çalışıyorum ve benim futbolcularım gözümün önünden geçip belediye binasına girdi. Ardından çıkıp benim yanıma uğramadan gitti. Hepsi bizim evladımız. Bu futbolcular şimdi 1-2 milyon yapıyorsa ileride 10-20 milyon yapacak bir tanesi. Biz bunları satıp, paralarını mı yedirteceğiz birilerine. Artık rica ediyorum herkes futbolculuğunu bilsin, sahada liderliğini ve görevini yapsın. Saha dışı olaylara karışmasın ve başkalarında gazına gelmesin. Öyle bir noktadayız ki ligde kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Eğer bu adım atılmazsa tekrar meydana gelip eylem yapacağız"

Kulüp için yaptığı görüşmelerde geriye adım atanların olduğu belirten Ergil, "Herkesle görüştüm ama kaçtı. Kaçmayan tek bir kişi vardı o da benim kongrede adayım iş insanı Yasin Özpek'tir. FIFA dosyalarımızın pazarlığı sonuçlandı ve puanımız silinmeyecektir. Bunun müjdesini buradan veriyorum. Normalde benim burada eylemimin süresi yoktu. Bitireceğim, evet eksi puanımızı kurtardık, belki ligde kaldık. Büyük tabloda kurtardık mı Denizlispor'u? Hayır. Artık biz burada paralel bir yapı, yönetim ve başkan istemiyoruz. Yasin Özpek abimiz, yönetimde beni düşündüğü söyledi ama ben çok yoruldum, yapamayacağım. Mecbur kamuoyunu oluşturmak için böyle davranmak zorundaydım. Kongreye gidene kadar bu kulübün başkanıyım. Grevimi bitiriyorum, herkesin bayramı var, gerek yok. Benim de çocuklarım var. Yönetim olarak 10 bin bilet aldık ve dağıtacağız. İnşallah Ağrı maçında kalabalık olacağız. Artık vali, belediye başkanı, milletvekilleri hepiniz bir masaya oturup, Denizlispor'un geleceğini kurtarmak için bir adım bekliyoruz sizden. Eğer bu adım atılmazsa Ağrı maçından sonra bütün taraftarlarla tekrar meydana gelip eylem yapacağız. Yeni başkanımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yasin Özpek: Bundan sonra her şey çok güzel olacak"

Denizli'nin ve Denizlispor'un arkasında duracağını söyleyen iş insanı Yasin Özpek ise, "Bu zor günlerinde Denizli'mizin ve Denizlispor'umuzun arkasında duran elinden ne geldiyse sonuna kadar yapan Erhan başkanımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Buraya gelen Denizlispor taraftarlarımıza ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Buraya gelip Denizlispor'un hakkını, hukukunu savunduğunuzdan dolayı da ayrıca çok minnettarım ve teşekkür ediyorum. Bundan sonra her şey çok güzel olacak. İnşallah Allah'ın izniyle Tiago Lopez ve Brice Dja Djedje ile konuşmaları yaptık ve işi bitirdik. Çarşamba günü de paramızı ödüyoruz. -18 puan silme olayı şu andan itibaren bitmiştir. Biz Denizliliyiz ve Denizli milliyetçisiyiz. Bu şehir için gerektiği yerde ölmeye de her zaman hazırız. Paramızla değil canımızla da varız bunu herkes bilsin" diye konuştu.