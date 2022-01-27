Denizlispor'da Çetin de dönüyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulamayınca teknik heyette operasyona giderek Fatih Tekke'nin yerine Mesut Bakkal'ı yıllar sonra göreve getiren Altaş Denizlispor'da Özhan Çetin de dönüyor. Daha önce uzun dönem idari menajerlik yaptığı kulüpten 2012'de ayrılan Çetin'in tekrar göreve geleceği öğrenildi. Yeşil-siyahlıların transfer yasağını da yine alacaklı isimlerden muvafakatname imzası toplama yoluyla açmak için girişimlere başladığı belirtildi. Ligde 21 maçta 19 puanı bulunan Denizli'de teknik direktör Mesut Bakkal ilk antrenmana çıktı.

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