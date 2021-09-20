Denizlispor'da yönetim kurulu görev dağılımı yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da genel kurul sonrası oluşan yeni yönetim, görev dağılımı yaptı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül'de yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından oluşan yeni yönetim kurulu, Mehmet Uz başkanlığında bir araya geldi.
Fethi Akcan, Refik Kapan, Derviş Gedik ve Ali İnceören'in başkan yardımcılığı görevini üstlendiği yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Başkan: Mehmet Uz
Başkan yardımcıları: Fethi Akcan, Refik Kapan, Derviş Gedik, Ali İnceören
Profesyonel futbol şube: Necip İrdem, Hikmet Olgun, Mehmet Teke, Ali İnceören
Basın ve dış ilişkiler: Taner Atilla, Fethi Akcan
Stadyum ve tesisler: Fethi Akcan, Ahmet Aşıkoğlu, Refik Kapan
Mali işler: Fethi Akcan, Ferhat Yıldırım, Seyit Berber, Ersen Kaplan
Hukuk işleri: İzzet Çağlar Altunbaş, Ersen Kaplan, İsmet Kaya
Altyapı: Recep Dayı, Hasan Yıldırım, Ali Yörümez, İsmet Kaya
Store ve reklam: Mehmet Teke, Derviş Gedik, Ömer Tuncer, İsmail Kartal
Ar-Ge: Mehmet Teke, Nedim Demirkan, İsmet Kaya, Hüseyin Eren
Kaynak: AA
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