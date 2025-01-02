Denizlispor'da Olağanüstü Kongre Öncesinde Aday Yok - Son Dakika
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Denizlispor'da Olağanüstü Kongre Öncesinde Aday Yok

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Denizlispor, olağanüstü kongresine gidiyor, ancak henüz adaylık açıklayan kimse yok. Kulüp, 400 milyon TL borçla mücadele ediyor ve transfer yasağını açabilmek için 140 milyon TL ödeme yapması gerekiyor.

02.01.2025 12:35
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2025 yılına başkansız giren TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattındaki Denizlispor'da olağanüstü kongre öncesi henüz adaylık açıklayan isim çıkmadı. Denizlispor'un 12 Aralık'taki son olağanüstü genel kurulunda aday çıkmazken, kulübün anahtarları valilik ve belediyeye teslim edilmek istendi. Yeniden kongre kararı alan yeşil-siyahlılarda son Başkan Ahmet Yalın Yıldırım aday olmayacağını açıkladı. Kulüpte adaylık için yalnız iş insanı Mehmet Uğur Tatar'ın adının geçtiği ancak Tatar'ın da kararsız olduğu öğrenildi.

EGS Kongre Merkezi'ndeki genel kurulun ilk tarihi yarın olarak açıklanırken, yasal çoğunluk sağlanamayacağından seçimin 10 Ocak'taki ikinci oturumda yapılması bekleniyor. Üst üste küme düşen, transfer yasağıyla altyapı oyuncularından kurulu kadrosu kalan, 6 puanı FIFA tarafından silinince ligde dibe demir atan Denizlispor'un 400 milyon TL civarında borcu bulunuyor. Uçurumun kenarındaki kulübün yalnız 3 yıldan uzun süredir devam eden transfer yasağını açabilmek için 140 milyon TL borç ödemesi gerekiyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Denizlispor'da Olağanüstü Kongre Öncesinde Aday Yok - Son Dakika

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