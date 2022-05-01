Mesut Bakkal: "Denizli halkına bir bayram hediyesi oldu" - Son Dakika
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Mesut Bakkal: "Denizli halkına bir bayram hediyesi oldu"

01.05.2022 19:25

- Mesut Bakkal: "Denizli halkına bir bayram hediyesi oldu" "Bu takımın kümede kalmasını istiyoruz" Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından, "Denizli halkına bir bayram hediyesi oldu" dedi.

- Mesut Bakkal: "Denizli halkına bir bayram hediyesi oldu"

"Bu takımın kümede kalmasını istiyoruz"

DENİZLİ - Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından, "Denizli halkına bir bayram hediyesi oldu" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında A. Denizlispor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni, 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakkal, "Aslında maça iyi başladık. Özellikle yenmemiz gereken bir maça önde baskı ile iyi başladık. Gençlerbirliği ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Tabii gol yedikten sonra ikinci yarı biraz daha öne çıktık. Artık maçı çevirmemiz gerekiyordu, bulduğumuz 2 tane net ve kaçırdığımız ikinci yarıda özellikle direkten dönen toplar, girdiğimiz pozisyonlar var" diye konuştu.

"Önemli bir galibiyet aldık"

Ligde kalmak istediklerini belirten Bakkal, "Avantajı iyi kullandığımızı düşünüyorum içeride, şimdi Menemen maçı var, ona hazırlanacağız. Yani bu avantajı Gençlerbirliği maçında kullandık ama diğer takımlar da kazanıyorlar. Bu yarış sene sonuna kadar devam edecek. Ama önemli bir galibiyet aldık. Denizli halkına bir bayram hediyesi oldu. Herkesin bayramını da kutluyorum, inşallah sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirilir. Oyuncularımızı da kutluyorum, taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum, iyi bir taraftar vardı. İyi bir yol aldık gidiyoruz. 7. galibiyet inşallah bu kritik puanı önümüzdeki Menemen maçı ve ondan sonra oynayacağımız 2 maça iyi bir şekilde yansıtıp bu takımın kümede kalmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mesut Bakkal: Denizli halkına bir bayram hediyesi oldu
Mesut Bakkal: Denizli halkına bir bayram hediyesi oldu
Mesut Bakkal: Denizli halkına bir bayram hediyesi oldu
Mesut Bakkal: Denizli halkına bir bayram hediyesi oldu

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mesut Bakkal: 'Denizli halkına bir bayram hediyesi oldu' - Son Dakika


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