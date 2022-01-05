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Denizlispor, Kovid-19 vakaları nedeniyle Bandırmaspor maçının ertelenmesini istedi - Son Dakika

Denizlispor, Kovid-19 vakaları nedeniyle Bandırmaspor maçının ertelenmesini istedi

05.01.2022 12:08
Denizlispor, Kovid-19 vakaları nedeniyle Bandırmaspor maçının ertelenmesini istedi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, kulüplerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 8 Ocak'ta Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı karşılaşmanın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, kulüplerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 8 Ocak'ta Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı karşılaşmanın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurdu.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçından sonra verilen 4 günlük iznin ardından takımdaki 8 oyuncu, 4 yönetici ve 1 kulüp çalışanı ile teknik heyetten 2, sağlık ekibinden 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

Özellikle oyuncular, teknik heyet ve sağlık ekibinin karantinaya girmesinin 8 Ocak'taki Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesinde kulübü zor durumda bıraktığının aktarıldığı açıklamada, şöyle denildi:

"Pandemi sebebiyle yaşadığımız mağduriyetin giderilmesi için TFF nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Hassasiyetimiz sonucu ortaya çıkan bu tablodan etkilenmememiz için 8 Ocak 2022 Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda TFF'ye gerekli müracaatlar yapılmıştır. Konuyla ilgili alınacak kararın mağduriyetleri gidereceğini umuyor ve bekliyoruz."

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Bandırmaspor, Denizlispor, Spor Toto, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor, Kovid-19 vakaları nedeniyle Bandırmaspor maçının ertelenmesini istedi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Denizlispor, Kovid-19 vakaları nedeniyle Bandırmaspor maçının ertelenmesini istedi - Son Dakika
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