Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor - Son Dakika
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Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor

24.07.2022 12:55
Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor

2023 sezonu için yoğun çalışmaların ardından kampı tamamlayarak hazırlık maçlarına çıkmaya başladı.

2023 sezonu için yoğun çalışmaların ardından kampı tamamlayarak hazırlık maçlarına çıkmaya başladı. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Ligin ilk maçına mümkün olduğu kadar hazır gelmek istiyoruz" dedi.

A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Burdur'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini anlattı. Spor Toto 1.Lig 2022-2023 Sezonu için 25 Haziran'da top başı yapan Altaş Denizlispor, Haluk Ulusoy tesislerindeki 20 günlük ilk etap kampın ardından, Burdur'da ki 10 günlük kampını da tamamladı. Transfer yasağı bulunan yeşil siyahlı ekipte mevcut kadroyu koruduklarını belirten Teknik Direktör Mesut Bakkal, "Denizli'de 20 gün boyunca günde çift idmanla hazırlıklarımıza başladık. Daha sonra Burdur'da 10 gün yine yoğun bir tempoda çalıştık. Kamp yaptığımız tesisin imkanları, çalışmalarımızı istediğimiz gibi yapmamızı sağladı. Burdur kampında hazırlık maçları yaparak futbolcuların son durumunu görme imkanı bulduk. Yoğun idman programına rağmen oyuncularımın gösterdiği çalışma isteği ve performanslarından memnunum. Hazırlık maçlarında skor değil, mücadele ve oyun planımızı sahaya istediğimiz şekilde yansıtıp yansıtmadığımız bizim için önemliydi. Elbette eksiklerimiz var. Geride kalan günlerde bu eksiklerimizi gidermenin çalışmalarını yapacağız. Ligin ilk maçına mümkün olduğu kadar hazır gelmek istiyoruz. Genel olarak 1 aydır yaptığımız çalışmalardan memnun olduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Denizlispor hazırlık maçlarını tarihlerini belirledi

25 Temmuz Pazartesi günü sabah idmanıyla kampı tamamlayacak olan Yeşil siyahlı ekipte, futbolculara 2 gün izin veren Mesut Bakkal, Perşembe günü Denizli'de toplanarak çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Altaş Denizlispor, 31 Temmuz Pazar günü İzmir'de Göztepe, 3 Ağustos Çarşamba günü Fethiyespor ve 6 Ağustos Cumartesi günü Nazilli Belediyespor ile Denizli'de hazırlık maçı yapacak. - DENİZLİ

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Denizlispor kamp çalışmalarını yoğunlaştırdı Denizlispor kamp çalışmalarını yoğunlaştırdı Mesut Bakkal: Her oyuncuya ihtiyacımız var Mesut Bakkal: Her oyuncuya ihtiyacımız var
Kaynak: İHA

Mesut Bakkal, Denizlispor, Denizli, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor - Son Dakika

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