Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor

25.07.2022 01:15
Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor

2023 sezonu için yoğun çalışmaların ardından kampı tamamlayarak hazırlık maçlarına çıkmaya başladı.

2023 sezonu için yoğun çalışmaların ardından kampı tamamlayarak hazırlık maçlarına çıkmaya başladı. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Ligin ilk maçına mümkün olduğu kadar hazır gelmek istiyoruz" dedi.

A. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Burdur'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini anlattı. Spor Toto 1.Lig 2022-2023 Sezonu için 25 Haziran'da top başı yapan Altaş Denizlispor, Haluk Ulusoy tesislerindeki 20 günlük ilk etap kampın ardından, Burdur'da ki 10 günlük kampını da tamamladı. Transfer yasağı bulunan yeşil siyahlı ekipte mevcut kadroyu koruduklarını belirten Teknik Direktör Mesut Bakkal, "Denizli'de 20 gün boyunca günde çift idmanla hazırlıklarımıza başladık. Daha sonra Burdur'da 10 gün yine yoğun bir tempoda çalıştık. Kamp yaptığımız tesisin imkanları, çalışmalarımızı istediğimiz gibi yapmamızı sağladı. Burdur kampında hazırlık maçları yaparak futbolcuların son durumunu görme imkanı bulduk. Yoğun idman programına rağmen oyuncularımın gösterdiği çalışma isteği ve performanslarından memnunum. Hazırlık maçlarında skor değil, mücadele ve oyun planımızı sahaya istediğimiz şekilde yansıtıp yansıtmadığımız bizim için önemliydi. Elbette eksiklerimiz var. Geride kalan günlerde bu eksiklerimizi gidermenin çalışmalarını yapacağız. Ligin ilk maçına mümkün olduğu kadar hazır gelmek istiyoruz. Genel olarak 1 aydır yaptığımız çalışmalardan memnun olduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Denizlispor hazırlık maçlarını tarihlerini belirledi

25 Temmuz Pazartesi günü sabah idmanıyla kampı tamamlayacak olan Yeşil siyahlı ekipte, futbolculara 2 gün izin veren Mesut Bakkal, Perşembe günü Denizli'de toplanarak çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Altaş Denizlispor, 31 Temmuz Pazar günü İzmir'de Göztepe, 3 Ağustos Çarşamba günü Fethiyespor ve 6 Ağustos Cumartesi günü Nazilli Belediyespor ile Denizli'de hazırlık maçı yapacak. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor Denizlispor kamp çalışmalarını yoğunlaştırdı Denizlispor kamp çalışmalarını yoğunlaştırdı
Kaynak: İHA

Mesut Bakkal, Denizlispor, Denizli, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Resmi Gazete'de yayınlandı! Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
00:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi!
00:01 Emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıran çalışma! Bakanlık, 3 formülü masaya yatırdı
23:18 Sivas'ta çobanın hırsız sanıp tüfekle vurduğu 3 kişinin koyun ticareti yaptığı öğrenildi
22:42 Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
22:32 Yürek yakan kazada yaşamını yitiren polis memuruyla ilgili kahreden detayı Emniyet Müdürü paylaştı
22:29 Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı
22:20 Milletin Sesi mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere seçim vaadi: Her bayramda en az asgari ücret kadar ikramiye verilecek
22:15 Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı
22:05 Galatasaray'ın yeni transferi Seferovi ilk maçında mest etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 01:15:30. #1.13#
SON DAKİKA: Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement