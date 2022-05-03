Denizlispor, Menemenspor maçına odaklandı - Son Dakika
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Denizlispor, Menemenspor maçına odaklandı

03.05.2022 14:13
Denizlispor, Menemenspor maçına odaklandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, 8 Mayıs'ta yapacakları NasaDoge Menemenspor maçını kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını bildirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, 8 Mayıs'ta yapacakları NasaDoge Menemenspor maçını kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını bildirdi.

Mehmet Uz, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlerbirliği maçında aldıkları galibiyetle puanlarını 42'ye yükselttiklerini ve adeta çifte bayram yaptıklarını belirtti.

Bu galibiyetin büyük önem taşıdığını vurgulayan Uz, takımını tebrik ederken kendilerine destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Ligin bitimine 3 hafta kaldığını ifade eden Uz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Üst üste topladığımız puanlarla avantajı elimize geçirdik. Matematiksel olarak ligde kaldığımız kesinleşinceye kadar yakaladığımız performansı sürdürmek zorundayız. Önümüzde belki de bizi hedefimize ulaştıracak Menemenspor maçı var. Bu maçı kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Taraftarlarımızdan pazar günü yine tribünleri doldurarak desteklerini sürdürmelerini istiyorum. Yönetimden teknik heyete, futbolcudan taraftara kadar bugüne kadar verilen emeklerin heba olmaması için birlik beraberlik içinde olmaya devam etmeliyiz. İnşallah sezonu kazasız belasız atlatacağız."

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Denizlispor, Spor Toto, Mehmet Uz, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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