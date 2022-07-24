Denizlispor, Metalist Kharkiv ile golsüz berabere kaldı - Son Dakika
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Denizlispor, Metalist Kharkiv ile golsüz berabere kaldı

24.07.2022 23:10
Denizlispor, Metalist Kharkiv ile golsüz berabere kaldı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Burdur'da oynadığı hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Burdur'da oynadığı hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv ile 0-0 berabere kaldı.

Denizlispor, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'ndeki kampının son gününde Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv ile karşılaştı. İki ekibin mücadelesi golsüz beraberlikle sona erdi. Ege temsilcisi Denizlispor, daha önce de Bodrumspor'la yaptığı ilk hazırlık maçını 1-0 kaybetmişti.

Burdur'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, transfer yasağı bulunan takımda mevcut kadroyu koruduklarını belirtti, Bakkal, "Denizli'de 20 gün boyunca günde çift idmanla hazırlıklarımıza başladık. Daha sonra Burdur'da 10 gün yine yoğun bir tempoda çalıştık. Kamp yaptığımız tesisin imkanları, çalışmalarımızı istediğimiz gibi yapmamızı sağladı" dedi.Burdur kampında hazırlık maçları yaparak futbolcuların son durumunu görme imkanı bulduklarını ifade eden teknik direktör Mesut Bakkal, "Yoğun idman programına rağmen oyuncularımın gösterdiği çalışma isteği ve performanslarından memnunum. Hazırlık maçlarında skor değil, mücadele ve oyun planımızı sahaya istediğimiz şekilde yansıtıp yansıtmadığımız bizim için önemliydi. Elbette eksiklerimiz var. Geride kalan günlerde bu eksiklerimizi gidermenin çalışmalarını yapacağız. Ligin ilk maçına mümkün olduğu kadar hazır gelmek istiyoruz. Genel olarak 1 aydır yaptığımız çalışmalardan memnun olduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.25 Temmuz Pazartesi günü sabah idmanıyla kampı tamamlayacak olan Yeşil siyahlı ekipte, futbolculara 2 gün izin veren Mesut Bakkal, Perşembe günü Denizli'de toplanarak çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Altaş Denizlispor, 31 Temmuz Pazar günü İzmir'de Göztepe, 3 Ağustos Çarşamba günü Fethiyespor ve 6 Ağustos Cumartesi günü Nazilli Belediyespor ile Denizli'de hazırlık maçı oynayacak.


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Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor Denizlispor kamp çalışmalarını yoğunlaştırdı Denizlispor kamp çalışmalarını yoğunlaştırdı
Kaynak: DHA

Metalist Kharkiv, Denizlispor, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor, Metalist Kharkiv ile golsüz berabere kaldı - Son Dakika

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