Denizlispor, Metalist Kharkiv ile golsüz berabere kaldı

Altaş Denizlispor, 31 Temmuz Pazar günü İzmir 'de Göztepe, 3 Ağustos Çarşamba günü Fethiyespor ve 6 Ağustos Cumartesi günü Nazilli Belediyespor ile Denizli'de hazırlık maçı oynayacak.

Denizlispor, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'ndeki kampının son gününde Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv ile karşılaştı. İki ekibin mücadelesi golsüz beraberlikle sona erdi. Ege temsilcisi Denizlispor, daha önce de Bodrumspor'la yaptığı ilk hazırlık maçını 1-0 kaybetmişti.

Kaynak: DHA

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