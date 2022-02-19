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Denizlispor seri peşinde - Son Dakika

Denizlispor seri peşinde

19.02.2022 11:18
Denizlispor seri peşinde

SPOR Toto 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde önemli rakiplerinden Altınordu'yu evinde 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran düşme potasındaki Altaş Denizlispor yarın Yılport Samsunspor deplasmanına çıkacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde önemli rakiplerinden Altınordu'yu evinde 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran düşme potasındaki Altaş Denizlispor yarın Yılport Samsunspor deplasmanına çıkacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda Muğdat, Okan, Hakan ve Darri sakatlıkları nedeniyle Samsun'da yer almayacak. Teknik direktör Mesut Bakkal, Altınordu galibiyetinin anlam kazanabilmesi adına Samsunspor karşısında mutlak 3 puanı hedeflediklerini dile getirdi.


- Denizli
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Denizlispor, Samsunspor, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor seri peşinde - Son Dakika Spor


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