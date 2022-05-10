Denizlispor, Ümraniyespor maçıyla ligde kalmayı garantilemek istiyor - Son Dakika
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Denizlispor, Ümraniyespor maçıyla ligde kalmayı garantilemek istiyor

10.05.2022 18:47
Denizlispor, Ümraniyespor maçıyla ligde kalmayı garantilemek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, deplasmanda oynayacakları Ümraniyespor maçının kazanan tarafı olmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, deplasmanda oynayacakları Ümraniyespor maçının kazanan tarafı olmak istediklerini söyledi.

Yeşil-siyahlı oyuncular, 14 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarına, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde devam etti.

İdman öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakkal, kazanmaya başladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Takımın iyi skorlar almak için oynadığını vurgulayan Bakkal, "Çıkış gösteren bir takım var. Matematiksel olarak her şey bitmeden ligin ne olacağı belli olmaz. İnşallah önümüzdeki Ümraniyespor maçıyla işi bitiririz ve ligde kalma patentini matematiksel olarak alırız." dedi.

Elde ettikleri avantajı iyi kullanacaklarını anlatan Bakkal, şöyle devam etti:

"Deplasmanda oynayacağımız Ümraniyespor maçının kazanan tarafı olmak istiyoruz. Hep beraber hem Denizli olarak, hem takım olarak hem de yönetim olarak inşallah, bu işi bitireceğiz, yani ligde kalacağız. Ama bundan sonraki senenin önemli olduğunu söylemek zorundayım. Sahip çıkılmaya ihtiyacımız var. Bu takımın daha iyi yerlere gelmesi için daha farklı şeylerin olması gerekiyor. İnşallah bu kazancımızı önümüzdeki sene artırarak devam ederiz. İnşallah 2 maçta da alacağımız puanla ligde kalmayı garantileriz."

Futbolcu Muhammed Gönülaçar ise her hafta final maçı oynadıklarını kaydetti.

Bekir Turaç Böke de ligin sonuna yaklaştıklarını hatırlatarak, "Bizim için zor dönemlerden geçtik. Ama bu dönemlerin üstesinden gelmesini bildik. Çalıştık, birlik olduk ve birbirimize yardım ettik. Gerekeni yaparak ligde kalacağız. Sabırsızlıkla bekliyoruz maçları." diye konuştu.???????

Denizlispor, Ümraniyespor maçıyla ligde kalmayı garantilemek istiyor
Denizlispor, Ümraniyespor maçıyla ligde kalmayı garantilemek istiyor
Denizlispor, Ümraniyespor maçıyla ligde kalmayı garantilemek istiyor
Denizlispor, Ümraniyespor maçıyla ligde kalmayı garantilemek istiyor

YORUMLAR
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Ümraniyespor, Mesut Bakkal, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor, Ümraniyespor maçıyla ligde kalmayı garantilemek istiyor - Son Dakika


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