Denizlispor'un Hedefi Üst Lige Çıkmak - Son Dakika
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Denizlispor'un Hedefi Üst Lige Çıkmak

Denizlispor\'un Hedefi Üst Lige Çıkmak

Denizlispor, U19 Bölgesel Gelişim Ligi ön eleme maçına hazırlanıyor. Maç 5 Mayıs'ta.

02.05.2025 11:15
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TFF Bölgesel Gelişim Ligi 3. Grubu şampiyon olarak tamamlayan ve U19 Bölgesel Gelişim Ligi Ön Eleme ve Son 16 Turunda 1923 Mustafa Kemal Paşa Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Denizlispor çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Teknik Sorumlu Muhsin Sezer maça en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Tek amacımız kazanarak bir üst lige çıkmak" dedi.

2024-2025 Futbol Sezonunda grubunda büyük bir başarı yakalayarak 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 60 puanla şampiyon olan Denizlispor U19 Bölgesel Gelişim Ligi Ön Eleme Son 16 Turunda Bursa'nın 1923 Mustafa Kemal Paşa takımı ile eşleşti. Maçın hazırlıklarını uzun süredir yoğun bir şekilde sürdüren yeşil-siyahlılarda moraller üst düzeyde. Denizlispor - 1923 Mustafa Kemal Paşa ön eleme maçı 5 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.00'de Saruhanlı İlçe Stadı'nda oynanacak.

Sezonu ve ön eleme maçını değerlendiren Teknik Sorumlu Muhsin Sezer iyi ve başarılı bir sezon geçirdiklerine dikkat çekerek "Grubumuzda şampiyon olduk. Bursa takımı Mustafa Kemal Paşa ile ön eleme maçı oynayacağız. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Maçımız pazartesi günü oynanacak. Haluk Ulusoy tesislerinde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Hazırlıklarımız eğlenceli geçiyor. Hava şartları da çalışmalarımız için elverişli" dedi.

"Amacımız bu turları geçip gruplara kalabilmek"

Sezon başındaki hedeflerine ulaştıklarını ve şampiyon olduklarını söyleyen Teknik Sorumlu Sezer "Amacımız bu turları geçip gruplara kalabilmek. 3 tane cezalı oyuncumuz bir de sakat oyuncumuz var. Onun haricinde eksiğimiz yok. A takımdan iki oyuncumuz geldi. Yarın ve yarından sonra artık taktiksel çalışmalara başlayacağız. İnşallah Manisa'da hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizlispor'un Hedefi Üst Lige Çıkmak - Son Dakika

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