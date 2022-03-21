Denizlispor'un hesabı şaştı - Son Dakika
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Denizlispor'un hesabı şaştı

21.03.2022 11:39
Denizlispor'un hesabı şaştı

Spor Toto 1'inci Lig'de 29'uncu haftayı bay takım olarak geçiren düşme potasındaki Altaş Denizlispor, alt sıralardaki rakiplerinin puanlar kazanmasıyla avantaj kaybetti.

Spor Toto 1'inci Lig'de 29'uncu haftayı bay takım olarak geçiren düşme potasındaki Altaş Denizlispor, alt sıralardaki rakiplerinin puanlar kazanmasıyla avantaj kaybetti. Kurtuluş mücadelesinde Nasadoge Menemenspor, Altınordu, Bursaspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor yarışan yeşil-siyahlılar bay olmanın sıkıntısını yaşadı. Menemenspor, Altınordu ve Bursaspor, Denizli'nin bay olduğu haftada rakiplerinden 3 puan alırken, Gençlerbirliği ve Kocaelispor haftayı 1'er puanı hanelerine yazdırarak kapattı.

Rakiplerinin puan kaybını bekleyen Denizlispor'un hesabı uymadı. Son iki maçında Beypiliç Boluspor ve Balıkesirspor'u yenen Ege ekibi milli ara sonrası en önemli rakiplerinden Kocaelispor'la deplasmanda çok kiritik maça çıkacak. Kurtuluş hattının 3 puan gerisindeki Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, kendi kaderlerini kendilerinin yazacağımı belirterek, "Önümüzde 8 final haftası var. Biz iyi bir takımız, bunu aldığımız sonuçlarla gösterdik. Kimse endişe etmesin, gerekeni sahada yapacağız" dedi.


- Denizli
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Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 2 Balıkesirspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 2 Balıkesirspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Balıkesirspor: 1 (İlk yarı sonucu) Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Balıkesirspor: 1 (İlk yarı sonucu)

Denizlispor, Bursaspor, Altınordu, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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