Denizlispor'un rakibi Ankara Keçiörengücü
20.11.2021 10:13
Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Tuzlaspor'a 3-0 yenilen Altaş Denizlispor yarın evinde Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Tuzlaspor'a 3-0 yenilen Altaş Denizlispor yarın evinde Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.
Atatürk Stadı'nda Mustafa Kürşad Filiz'in düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda Tuzlaspor maçının ardından göreve getirilen teknik direktör Fatih Tekke ilk maçına çıkacak. Denizlispor'da sarı kart cezalısı Oğuz Yılmaz da mücadelede forma giyemeyecek. Keçiörengücü'nü yenerek yeni bir sayfa açacaklarını belirten Fatih Tekke, "Milli arayı çok iyi değerlendirdik. İnanıyorum ki sahadan galibiyetle ayrılıp güzel bir başlangıç yapacağız" dedi.
- Denizli
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