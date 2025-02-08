Denizlispor Voleybolda Yarı Finale İyi Başladı - Son Dakika
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Denizlispor Voleybolda Yarı Finale İyi Başladı

Denizlispor Voleybolda Yarı Finale İyi Başladı

Denizlispor Cavidil, play-off yarı finalinde Tuşba Gençlik'i 3-0 yenerek 1. Lig hedefine yaklaştı.

08.02.2025 10:00
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Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, 1. Lig yolunda Eskişehir'de oynadığı play-off yarı final etabı ilk maçında Tuşba Gençlik Merkezini 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

TVF Erkekler 2.Ligi'nde yarı final etabı başladı. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçların ardından gruplarda 1. ve 2. sırada yer alan 8 takım final etabına yükselecek.

Eskişehir'in ev sahipliği yaptığı TVF Erkekler 2. Lig'i yarı final etabında ter döken Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında rahat bir galibiyet alarak 1. Lig hedefine bir adım daha yaklaştı. Yarı Final B Grubunda Eskişehir Teknik Üniversitesi Salonunda Tuşba Gençlik Merkezi ile karşı karşıya gelen Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, karşılaşmayı 3-0'lık net bir skorla kazandı. Maçın başından sonuna kadar rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Denizlispor Cavidil, setleri de 25-19, 25-20 ve 26-24'lük skorlarla üstün tamamladı.

Play-off'lara çok iyi bir başlangıç yapan Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, yarı finallerin ikinci karşılaşmasında aynı salonda Pema Koleji ile mücadele edecek.

Takımını Eskişehir'de oynanan yarı final maçlarında yalnız bırakmayan Denizlispor Cavidil Asbaşkanı Ali Atıcı, "Denizli tarihinde bir ilki yaşatıp, 1. Lig'e yükselmek istiyoruz. İnşallah bu yolda yarı finalleri geçip, final kalmak istiyoruz. Yeni transferlerimiz de takıma kısa sürede uyum sağladı. Yarı finalleri geçip, güzel galibiyetler aldıktan sonra Denizli'ye döneceğiz. Finallere hazırlandıktan sonra o maçları da inşallah kazanacağız ve sonrasında 1. Lig'e inşallah çıkacağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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