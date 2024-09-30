Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Denizlispor arasında oynanan maçta, Denizlisporlu Oktay Kısaoğlu'nun tibia kemiği kırıldı.
Türkiye 3. Lig 4. Grup 4. hafta maçında Kayseri'de oynanan Erciyes 38 Futbol Kulübü-Denizlispor maçında Oktay Kısaoğlu'nun tibia kemiği kırıldı. Müsabakanın 44. dakikası oynanırken, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Oktay Kısaoğlu, oyuna devam edemedi.
Ambulans ile hastaneye götürülen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun yapılan tetkikler neticesinde tibia kemiğinin kırıklığı tespit edildi. Genç oyuncuya ilk müdahale Kayseri'de yapıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Denizlisporlu Futbolcu Sakatlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?