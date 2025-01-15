Beşiktaş'ın Twente deplasmanı yasağı kaldırıldı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın Twente deplasmanı yasağı kaldırıldı

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UEFA, Beşiktaş'a Lyon deplasmanında olduğu gibi Twente karşılaşmasında da deplasman yasağı getirmişti. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamayla bu yasağın kaldırıldığını duyurdu. Söz konusu müsabaka, 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.

15.01.2025 19:26
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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Twente'ye konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş, daha önce alınan deplasman yasağının kaldırıldığını duyurdu.

"TARAFTARIMIZ TRİBÜNDE OLACAK"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion'da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar vermişti.

Serdal Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun taraftarlarımızın FC Twente Stadion tribünlerinde yer alabilmesi için Enschede Belediyesi, Hollanda güvenlik makamları, UEFA ve FC Twente nezdinde yapmış olduğu yoğun girişimler neticesinde Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, taraftarlarımızın stadyuma alınmasına karar vermiştir.

Bilet satışı ve taraftarlarımızın stadyuma ulaşımı konularında detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır.

Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."

LYON MAÇINDA YASAK VARDI

Daha önce Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olduğu karşılaşmada da siyah-beyazlı taraftarlara deplasman yasağı getirilmişti. Kara Kartal, seyircisinden yoksun çıktığı müsabakadan Gedson Fernandes'in attığı golle 1-0 galip ayrılmayı başarmıştı.

MAÇ NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. De Grolsch Veste Stadyumu'ndaki müsabaka 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak. Siyah-beyazlılar, bu maç öncesinde 22 Ocak Çarşamba günü İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Temsilcimiz, müsabaka öncesi 6 puanla 28. sırada yer alıyor.

Beşiktaş\'ın Twente deplasmanı yasağı kaldırıldı

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Twente deplasmanı yasağı kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Pinokyo Net:
    önce taraftarın içinden holiganları ayırın bu bütün takımlar için geçerli 38 0 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Ya isteyerek Fenerbahçe kcğında ya zorla Galatasaray altnda. Tüm ligin o su oldu bunlar. Hollandaya gitmek için can atarlar tabi orda her şey serbest siz var siz... 25 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ ADAMI MADAM YAPAR 2 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SANKI SEYİRCİ OLSA PUAN ALACAKLAR, MAC İSTANBUL DA OLSA NE OLUR TWENTE KUSLARA VURUR GEÇER 8 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ REZILLIKLERI ULKE DISINA TAŞMIŞ BIR KÜÇÜK KULÜP TUR. FEROS YAPRAGINI SARMA YAP YE 5 3 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ankaragüçlü gülme krizine soktun beni :D:D:D boşuna 6sli talatoşla 8taşlı feroş demiyorum bunları da götürün oraya rahatlasınlar artık 4 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talat sana giren çıkan Ne yaprağı eline verdiğimin galatasaraylısı 1 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ankaragüclüyüzün tazeKarısı tüm İstanbul'daki futbol severlere vermesözündeBulundu 1 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    çöp adam 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ VE 7BAHCE KUMADIR KOCALARI BELLI 0 0 Yanıtla
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