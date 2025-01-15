Beşiktaş\'ın Twente deplasmanı yasağı kaldırıldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Twente'ye konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş, daha önce alınan deplasman yasağının kaldırıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;
"Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion'da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar vermişti.
Serdal Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun taraftarlarımızın FC Twente Stadion tribünlerinde yer alabilmesi için Enschede Belediyesi, Hollanda güvenlik makamları, UEFA ve FC Twente nezdinde yapmış olduğu yoğun girişimler neticesinde Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, taraftarlarımızın stadyuma alınmasına karar vermiştir.
Bilet satışı ve taraftarlarımızın stadyuma ulaşımı konularında detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır.
Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."
Daha önce Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olduğu karşılaşmada da siyah-beyazlı taraftarlara deplasman yasağı getirilmişti. Kara Kartal, seyircisinden yoksun çıktığı müsabakadan Gedson Fernandes'in attığı golle 1-0 galip ayrılmayı başarmıştı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. De Grolsch Veste Stadyumu'ndaki müsabaka 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak. Siyah-beyazlılar, bu maç öncesinde 22 Ocak Çarşamba günü İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Temsilcimiz, müsabaka öncesi 6 puanla 28. sırada yer alıyor.
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