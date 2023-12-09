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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, stadının yenilenmesinden bu yana ligde ilk kez bir derbiden mağlup ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, stadyumunun yapıldığı 2015-16 sezonundan bu yana ne Fenerbahçe'ye ne de Galatasaray'a mağlup olmamıştı. Beşiktaş, 3-1'lik mağlubiyet sonrası bu serisini bitirmiş oldu.
Kara Kartal, iç sahadaki tek derbi galibiyetini 2016-17 sezonunda yine Fenerbahçe'ye karşı oynadığı Türkiye Kupası maçında 1-0'lık sonuçla almıştı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ı deplasmanda deviren Fenerbahçe, ezeli rakibine bir ilki yaşattı - Son Dakika