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Beşiktaş'ı deplasmanda deviren Fenerbahçe, ezeli rakibine bir ilki yaşattı - Son Dakika
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Beşiktaş'ı deplasmanda deviren Fenerbahçe, ezeli rakibine bir ilki yaşattı

Sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, yeni stadında ilk kez bir derbiyi kaybetti. Siyah-beyazlılar, 2015-16 sezonundan bu yana Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı yenilgi yüzü görmemişti.

09.12.2023 - 21:52,  Güncelleme: 21:57
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, stadının yenilenmesinden bu yana ligde ilk kez bir derbiden mağlup ayrıldı.

YENİ STADYUMDA İLK KEZ KAYBETTİLER

Siyah-beyazlılar, stadyumunun yapıldığı 2015-16 sezonundan bu yana ne Fenerbahçe'ye ne de Galatasaray'a mağlup olmamıştı. Beşiktaş, 3-1'lik mağlubiyet sonrası bu serisini bitirmiş oldu.

EN SON YİNE FENERBAHÇE'YE KAYBETTİLER

Kara Kartal, iç sahadaki tek derbi galibiyetini 2016-17 sezonunda yine Fenerbahçe'ye karşı oynadığı Türkiye Kupası maçında 1-0'lık sonuçla almıştı.

Beşiktaş\'ı deplasmanda deviren Fenerbahçe, ezeli rakibine bir ilki yaşattı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ı deplasmanda deviren Fenerbahçe, ezeli rakibine bir ilki yaşattı - Son Dakika
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