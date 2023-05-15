Deprem bölgesinde Hatay'ın sesi olan eski futbolcu Gökhan Zan, milletvekili seçilemedi - Son Dakika
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Deprem bölgesinde Hatay'ın sesi olan eski futbolcu Gökhan Zan, milletvekili seçilemedi

15.05.2023 07:49

11 ili etkileyen deprem felaketinde yaptığı yayınlar ve yardımlarla bölgenin sesi olan eski milli futbolcu, İYİ Parti tarafından 2. sıradan Hatay milletvekili adayı olarak gösterilmişti. Ancak İYİ Parti Hatay'dan 1 milletvekili çıkardı.

Deprem felaketinin vurduğu Hatay'da yaptığı yayınlar ve yardımlarla bölgenin sesi olan Gökhan Zan, daha sonra İyi Parti'ye katılmıştı. Zan, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde İYİ Parti Hatay milletvekili adayı olarak meclise girmek için yarıştı.

MECLİS'E GİREMEDİ

AK Parti ve CHP'nin 4'er milletvekili çıkarttığı Hatay'da MHP, TİP ve İYİ Parti 1'er vekil çıkarttı. Böylece İYİ Parti tarafından 2. sıradan aday gösterilen Gökhan Zan, Meclis'e giremedi.

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Son Dakika Spor Deprem bölgesinde Hatay'ın sesi olan eski futbolcu Gökhan Zan, milletvekili seçilemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem bölgesinde Hatay'ın sesi olan eski futbolcu Gökhan Zan, milletvekili seçilemedi - Son Dakika
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