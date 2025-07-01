Depremde Eşi ve Çocuklarını Kaybeden Halil Yeşilli, Voleybolla Hayata Tutunuyor

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde eşi ve 2 çocuğu ile bacaklarını kaybeden Halil Yeşilli (35), voleybolla hayata tutundu. Erkekler Oturarak Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor 'da oynayan Yeşilli, "Hayata voleybolla kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde oturan, bir bankada güvenlik görevlisi olan Halil Yeşilli, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde eşi Zeynep ile kızları 5 yaşındaki Esila ve 3,5 yaşındaki Zeynep Yeşilli'yi kaybetti. Enkaz altından güçlükle kurtulan ve 2 bacağını kaybeden Halil Yeşilli, 2 ay önce Erkekler Oturarak Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'da spora başladı. Yeşilli'nin forma giydiği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen turnuvada şampiyon olup, Süper Lig'e yükseldi.

'YENİ OLMAMIZA RAĞMEN ŞAMPİYON OLDUK'

Takımında 5 maç oynayıp, şampiyonluk heyecanı yaşayan Halil Yeşilli, "2 ay önce voleybola başladım. Yeni kurulan bir takımız. Yeni olmamızı rağmen şampiyon olduk. Ne mutlu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adına. Biz de mutlu ve gururluyuz. 6 Şubat depreminde televizyonlara haber olan Ebrar Sitelerinde bacaklarım ile eşim ve 2 çocuğumu orada kaybettim. Allah kimseye böyle bir durum yaşatmasın. Bacaklarımla ilgili tedavim sürüyor. Bu şekilde hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Ben ikinci gün, akşam çıktım" dedi.

'KUPAYI, ŞEHRİMİZE DEPREM ŞEHİTLERİ ADINA GÖTÜRECEĞİZ'

Hayata voleybolla tutunmaya çalıştığını belirten Yeşilli, "Gazi Mehmet Orçan voleybola davet etti. Onun sayesinde hayata voleybolla kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Bu kupayı ise önce Kahramanmaraş adına ve ilk önce deprem şehitlerine armağan ediyorum. Şehrimize, deprem şehitleri adına götüreceğiz" diye konuştu.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA