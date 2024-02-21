Depremde evini kaybeden sporcu, Alpagut Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Depremde evini kaybeden sporcu, Alpagut Şampiyonası'na hazırlanıyor

Depremde evini kaybeden sporcu, Alpagut Şampiyonası\'na hazırlanıyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Halil Çetinkaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bir sporcu olarak, lastik ve saman balyalarından oluşturduğu alanda 5. Dünya Alpagut Şampiyonası'na hazırlanıyor. Depremde evini ve yakınlarını kaybeden Çetinkaya, ailesiyle birlikte konteynerde yaşarken, şampiyona için antrenmanlarını sürdürüyor ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

21.02.2024 12:23  Güncelleme: 12:26
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan sporcu Halil Çetinkaya, lastik ve saman balyalarından oluşturduğu alanda 5. Dünya Alpagut Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Lise birinci sınıftayken Orta Asya kökenli dövüş sporu olan Alpagut sporuna merak salan 22 yaşındaki Çetinkaya, 2022 yılında Bursa'da düzenlenen 3. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda 65 kilogramda ikinci oldu.

Depremde bir çok yakınını ve evini kaybeden Çetinkaya, ailesiyle birlikte konteynerde yaşamlarını sürdürürken bir yandan da şampiyona hazırlıklarını sürdürüyor.

Deprem nedeniyle 2023 yılındaki 4. Dünya Alpagut Şampiyonası'na katılamayan Çetinkaya, 2024 yılında yapılacak olan şampiyona için hazırlıklara başladı.

Çetinkaya, bir çok malzemesinin enkaz altında kaldığını belirterek, "Bu yüzden antrenmanlarımı traktör lastiği, saman balyaları ve baltayla odun kırarak yapıyorum. Bunların yetersiz olduğunu düşünüyorum ama bana destek sağlanırsa dünya şampiyonu olup bayrağımı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek istiyorum." dedi.

En büyük destekçisinin annesinin ve mahalle arkadaşlarının olduğunu aktaran Çetinkaya, şampiyon olmayı hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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