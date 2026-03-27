DEPSAŞ Enerji Hedefi İlk 5 - Son Dakika
DEPSAŞ Enerji Hedefi İlk 5

27.03.2026 11:52
Şanlıurfa'nın ampute futbol takımı DEPSAŞ, ligi 5. sırada bitirmek istiyor.

Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Lig'de mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, ligi üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor.

Antrenör Mustafa Bebe, AA muhabirine, ligin ilk yarısını orta sıralarda bitirdiklerini söyledi.

Devre arasını iyi değerlendirdiklerini ve hedeflerinin ilk 5'e girmek olduğunu aktaran Bebe, şunları kaydetti:

"Lige istediğimiz gibi başlayamadık. Ama zamanla iyi çalışarak takımı bir yerlere getirmeye çalıştık. Ligde birbirinden güçlü rakiplerle mücadele ediyoruz. İşimiz zor ama takımım yavaş yavaş istediğim düzeye gelmeye başladı. Devre arası çalışmalarımız çok iyi ve keyifli geçiyor. Oyuncularım çok özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız ikinci yarıda daha iyi mücadele ederek ligi 5. sırada bitirmek, oyuncularıma güveniyorum ve bunu başaracağımıza da inanıyorum."

Kaynak: AA

Son Dakika Spor DEPSAŞ Enerji Hedefi İlk 5 - Son Dakika

Tedesco’dan alkış alan hareket Tedesco'dan alkış alan hareket
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi

12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
SON DAKİKA: DEPSAŞ Enerji Hedefi İlk 5 - Son Dakika
