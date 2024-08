DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü\'nden Gökhan Seven, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı

Spor

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü'nün dünyaca ünlü paralimpik milli bilek güreşi sporcusu Gökhan Seven, 15-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında Moldova'nın Kişinev şehrinde düzenlenen 45'inci dünya bilek güreşi şampiyonasında altın madalya kazandı.

Hem sağ hem de sol kolda tek dünya şampiyonu unvanını taşıyan Seven, bu vesileyle ülkemize 30'uncu uluslararası madalyayı kazandırarak bir kez daha göndere ay-yıldızlı bayrağı çektirdi. Paralimpik dalda ülkemizin en başarılı sporcuları arasında yer alan ve DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü altında müsabakalara katılan milli bilek güreşi sporcu Gökhan Seven, yeni bir uluslararası başarıya daha imza attı. 15-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında Moldova'nın Kişinev şehrinde düzenlenen 45'inci bilek güreşi şampiyonasında finale kalan sporcu Mısırlı rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu.

Uluslararası madalya sayısı 30'a ulaştı

Birçok uluslararası müsabakalarda sayısız başarıya sahip olan Seven, Moldova'nın Kişinev şehrinde düzenlenen turnuvada, para bilek güreşi dalında ve 100 kg kategorisinde dünya şampiyonluğunu kazanarak uluslararası müsabakalardaki madalya sayısını 30'a çıkardı.

Geçmişi başarılarla dolu

Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Gökhan Seven, 9 aylıkken geçirdiği ateşli bir hastalık sonucunda yürüme yetisini kaybetti. Profesyonel spor hayatına 2002 yılında okçuluk sporu ile başlayarak salon yarışında ikinciliği elde eden Seven, ardından halter sporuna yöneldi. Türkiye şampiyonalarında halter alanında çeşitli dereceler elde eden başarılı sporcu, omzundaki sakatlığın ardından bilek güreşi sporuna geçiş yaptı. Dört yıl boyunca aralıksız Türkiye Şampiyonası'na katılan Seven, 2010 yılında Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma seçildi. Aynı yıl, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa dördüncüsü oldu. Eylül ayında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Sağ ve sol koldaki tek dünya şampiyonu

Arka arkaya başarılar elde eden Seven, 2012 yılında Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bütün rakiplerini yenerek dünya şampiyonu oldu ve altın madalya ile yurda döndü. Seven, toplamda 12 dünya, 13 Avrupa, 2 Asya ve 2 Kombat şampiyonasında altın madalya kazanarak 29 kez ülkesinin bayrağını göndere çektirdi ve ulaşılması zor bir başarıya imza attı. Gökhan Seven, ayrıca üç ayrı siklette hem sağ kol hem sol kolda Avrupa, dünya ve Türkiye şampiyonu olan dünyadaki tek sporcu konumunda bulunuyor.

Tekerlekli sandalye curling takımının kaptanlığını da yapan Gökhan Seven, halen curling, okçuluk ve bilek güreşi branşlarında aktif olarak spor yapmaya devam ediyor. Ayrıca ikinci kademe fitness antrenörlüğü de bulunan Seven, ulusal bilek hakemi olarak da hizmet veriyor. Yaklaşık iki yıl önce DEPSAŞ Spor Kulübü'ne transfer olan Gökhan Seven, başarılarına yenilerini katarak paralimpik dalda ülkemizin gururu olmaya sürdürüyor. - ŞANLIURFA