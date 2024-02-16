DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Sporcuları Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında Başarı Elde Etti

Antalya'da düzenlenen 11'inci Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcularından Yusuf Badem şampiyon olarak birinci sıraya adını yazdırırken, Emre Talha Evin, gümüş madalya ve İbrahim Öter ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Antalya'da gerçekleştirilen 11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open), 8-14 Şubat tarihleri arasında spor dünyası tarafından ilgiyle takip edildi. Dünya genelinden 60 ülkeyi temsil eden yaklaşık bin 900 atletin mücadele ettiği turnuva, yıldızlar, gençler, büyükler ve poomse kategorilerinde kıyasıya müsabakalara sahne oldu.
Altın madalyanın sahibi Yusuf Badem
DEPSAŞ Enerjinin başarılı sporcularından Yusuf Badem, genç erkekler 59 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu. Altın madalyanın sahibi Yusuf Badem'in takım arkadaşı Emre Talha Evin 55 kilogram finalinde gösterdiği mücadeleyle ikinciliği garantilese de finalde rakibine yenilerek turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Genç erkekler 55 kilogram kategorisinde mücadele eden İbrahim Öter ise gösterdiği mücadele ile bronz madalyanın sahibi oldu.
"Gurur kaynağı"
DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel, sporcuların elde ettiği bu önemli başarıların hem bireysel hem de ulusal gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Karagüzel, "Yusuf, Emre ve İbrahim kardeşlerimizin başarıları, genç atletlere ilham vermekle kalmayıp, Türkiye'nin uluslararası arenada taekwondo alanındaki itibarını da pekiştiriyor. Bu vesileyle sporcularımızın ailelerini ve antrenörlerini ayrıca tebrik etmek gerekiyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR
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