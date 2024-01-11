 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Derbent köyünden çıkan il birincileri bisikletle ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Derbent köyünden çıkan il birincileri bisikletle ödüllendirildi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi İl Birinciliği Turnuvasında il birincileri Bayat ilçesinin Derbent köyünden çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, okul sporlarının önemine vurgu yaparak destek istedi. Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur, sporcuları bisiklet ile ödüllendirdi.

Derbent köyünden çıkan il birincileri bisikletle ödüllendirildi
11.01.2024 - 13:06,
Abone Ol

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi İl Birinciliği Turnuvasında il birincileri Bayat ilçesinin Derbent köyünden çıktı. Birinciler bisikletle ödüllendirildi.

Her fırsatta ilçeleri ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, okul sporlarının önemine vurgu yaparak ve tüm okulların bu projelere katılımı noktasında destek istiyor.

Kasapoğlu, "Spor yapmak, öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini artırır. Başarılarını ve gelişimlerini gördükçe, özgüvenleri artar ve kendilerine olan inançları güçlenir. Bu nedenle okul sporlarına katılımı artırmak için tüm paydaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Derbent İlkokulu öğrencileri, okul sporlarına katılımları sayesinde kendilerindeki yeteneğin farkına vardılar. Bu başarının diğer belediyelere de örnek olacağını düşünüyor ve desteklerini bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur, sporcuları bisiklet ile ödüllendirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gençlik, Derbent, Bayat, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbent köyünden çıkan il birincileri bisikletle ödüllendirildi - Son Dakika


14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18
Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44
Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19
Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15
Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması

Son Dakika
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44 Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19 Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15 Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53 Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 15:02:20. #1.11#
SON DAKİKA: Derbent köyünden çıkan il birincileri bisikletle ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement