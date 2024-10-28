Derbi heyecanı: Galatasaray - Beşiktaş ilk 11'leri açıklandı

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SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray ile Beşiktaş 'ın karşı karşıya geleceği derbi maçın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 10'uncu haftası Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesine sahne olacak. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan derbiyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.

Derbi mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde:

Galatasaray: Muslera; Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Sara, Sallai, Yunus Akgün, Icardi, Osimhen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile