Derbi İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Derbi İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi

05.04.2026 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 28. haftadaki derbide ilk yarıyı golsüz tamamladı.

Stat: Chobani

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio (Dk. 24 Fred), Musaba, Talisca

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cerny, Olaitan, Oh

Sarı kart: Dk. 45+5 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

1. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Asensio'nun pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nene, rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda Ederson topu çıkardı. Dönen top Cerny'de kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden düzeltip vuruşunda, savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.

25. dakikada Semedo'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Ersin kornere tokatlamayı başardı.

40. dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Cerny, ceza sahası önüne hareketlenen Orkun Kökçü'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Ederson uzanarak topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Derbi İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:28:29. #7.12#
SON DAKİKA: Derbi İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.