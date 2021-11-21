Üye Girişi
Derbi öncesi Fatih Terim'den öğüt:: Oyundan zevk alın - Son Dakika

Derbi öncesi Fatih Terim'den öğüt:: Oyundan zevk alın

21.11.2021 18:49
Derbi öncesi Fatih Terim'den öğüt:: Oyundan zevk alın

Süper Lig'in 13. haftasında Galatsaray, deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşıyor. Dev maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, "Derbilerin keyfini çıkarmalı herkes. Sonuçların her zaman kestirilemediği maçlar oynuyoruz. Oyuncularıma da aynısını söyledim. Oyundan zevk alın, keyif alın dedim" dedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de haftanın maçında karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda iki takım için de kritik öneme sahip maç öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"ÜMİT EDİYORUM GÜNE YAKIŞIR BİR MAÇ OLUR"

"Hakikaten bir özlem söz konusu! Bizde de, taraftarda da, futbol kamuoyunda da. Şu atmosferi özlemişiz. Bir Beşiktaş maçıyla seyircisiz oynamaya başlamıştık. Bir Fenerbahçe maçıyla seyircili dönüyoruz. Ümit ediyorum güne yakışır bir maç olur.

"DERBİLERİN KEYFİNİ ÇIKARMALI HERKES"

Bizde bu kadar zaman sonra gelen taraftarımızla bütünleşip kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Derbilerin keyfini çıkarmalı herkes. Sonuçların her zaman kestirilemediği maçlar oynuyoruz. Oyuncularıma da aynısını söyledim. Oyundan zevk alın, keyif alın dedim.

"İYİ OYNAYARAK KAZANMAYI HER ZAMAN İSTERİZ"

Galatasaray oyun planı çok açık zaten. Hele özellikle Ali Sami Yen'de. Mümkünse, yapabilirsek rakip alanda oynayacağız. Topun kontrolünü almaya çalışacağız. Fenerbahçe kadrosu tekniği, pas kalitesi yüksek bir takım. Çok az top kaybıyla oynamaya çalışacağız. Kaybetmemek, 3 puanı almak için hafta içerisinde oyuncularımızla beraber zaten bilinen, oynamaya devam ettiğimiz, zaman zaman dokunmak zorunda kaldığımız oyun anlayışımızın üstünden geçtik. Rakibe göre ufak tefek dokunmalar, değişiklikler yapabiliriz. Oyun anlayışımızdan, felsefemizden, şu ana kadar oynamak istediğimiz oyunu yukarı çekmek için çalışacağız. Kazanmayı hepimiz isteriz. İyi oynayarak kazanmayı her zaman isteriz"

Derbi öncesi Fatih Terim'den öğüt:: Oyundan zevk alın

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim, Fenerbahçe, oyunlar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi öncesi Fatih Terim'den öğüt:: Oyundan zevk alın - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

36 yaşındaki adamla evlenen 82 yaşındaki kadın: Cinsel hayatımız çok iyi gidiyor 18:52 36 yaşındaki adamla evlenen 82 yaşındaki kadın: Cinsel hayatımız çok iyi gidiyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor 15:01 Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül 11:49 Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak 10:28 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor 09:17 Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı 09:12 Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?

Son Dakika Haberleri
18:49 Derbi öncesi Fatih Terim'den öğüt:: Oyundan zevk alın
18:48 Vitor Pereira, derbide sistemini değiştirdi: Bunu oynayabilecek kapasitemiz var
17:58 Evine misafirliğe gelen arkadaşları, cansız bedenini buldular
17:52 Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
17:51 Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu
17:34 Fenerbahçe taraftarının sevilen ismi Lugano, Aziz Yıldırım'la buluştu
17:12 Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yedirdi
16:59 İki ülkenin uzay aracı karşı karşıya geldi
16:54 Derbide sürpriz isimler! Dev kulüp gözlemcileri statta yer alacak
16:49 U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı
Çöplükte çanta içinde cenin bulundu Çöplükte çanta içinde cenin bulundu         
18:53
Vitor Pereira, derbide sistemini değiştirdi: Bunu oynayabilecek kapasitemiz var Vitor Pereira, derbide sistemini değiştirdi: Bunu oynayabilecek kapasitemiz var         
18:49
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti         
10:30
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu         
10:27
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı         
23:32
2 çocuk annesi Pelin Karahan, karın kaslarıyla şov yaptı 2 çocuk annesi Pelin Karahan, karın kaslarıyla şov yaptı         
16:10
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı         
13:27
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 18:58:36. #1.13#
SON DAKİKA: Derbi öncesi Fatih Terim'den öğüt:: Oyundan zevk alın - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement