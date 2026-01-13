Süper Kupa finali sonrası 3 yıldız oyuncu PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Kupa finali sonrası 3 yıldız oyuncu PFDK'ya sevk edildi

Süper Kupa finali sonrası 3 yıldız oyuncu PFDK\'ya sevk edildi
13.01.2026 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell Süper Kupa'nın ardından Fenerbahçeli futbolcular Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde ile Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina PFDK'ya sevk edildi.

Turkcell Süper Kupa'nın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan 3 futbolcu, Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

3 İSİM BİRDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Galatasaray'dan Mario Lemina, Fenerbahçe'den Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde'nin paylaşımları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü'nün 10. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Kupa Müsabakaları Statüsü'nün 3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARIO RENE JUNIOR LEMINA'nin müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü'nün 10. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JHON JADER DURAN PALACIOS'un müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Turkcell, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa finali sonrası 3 yıldız oyuncu PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Bu zamana kadar icardinin yaptığı paylaşımlar için neden aynısını yapmadınız koskoca bir camianın başkanına alenen saygısızlık yaparken neredeydiniz. Sonuna kadar hak ettiler o paylaşımları kendileri yaparken iyi güzel kendilerine yapılınca şikayetçi ol ne güzel vallahi. 20 11 Yanıtla
    00349200 00349200:
    fetösaray işte. kullanıyor hep 2 5
  • OSMAN EFE BALCI OSMAN EFE BALCI:
    Sırf milletin gazını almak için iki tarafada ceza veriyorlar bence gereksiz 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:57
Tepkiler çığ gibi büyüyor Tek bir istekleri var
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 23:16:14. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Kupa finali sonrası 3 yıldız oyuncu PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.