Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç\'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak

Wolf_man666 null:

Herşey Ayarlı Arkadaşlar olan Taraftara oluyor! Haftaya Fener şampiyon olacak

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İbrahim Veheybe: Keşke olsa? Ama nerede?.. 6 3

Sabri İnce: İhtimal var olsa da çok zor. 3 1