Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk yarışını son haftaya bırakan Fenerbahçe'de Ali Koç'un galibiyetin ardından soyunma odasında yaptığı konuşma sosyal medyada viral oldu.
Tüm takıma sarıldıktan sonra konuşmaya başlayan Koç, "Beyler neyi başardığınızı anlayın. Büyük bir partiyi dağıttınız. Yenilmezlik serilerini mahvettiniz. Sanatçılar gidiyor. Hazırladıkları podyumu kuramayacaklar" dedi.
Maçı yerinden takip etmeyen sarı-lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, galibiyetten sonra stada gelip yöneticileriyle sahaya girip takımını tebrik etmiş, yapılan kutlamalarda da Galatasaraylı yöneticilerle kısa süreli gerginlik yaşamıştı.
Son Dakika › Spor › Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak - Son Dakika
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