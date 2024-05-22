Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak - Son Dakika
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Spor

Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray derbisinin ardından soyunma odasında yaptığı konuşma sosyal medyada büyük yankı buldu. Tüm takıma sarıldıktan sonra bir konuşma yapan Koç, "Beyler neyi başardığınızı anlayın. Büyük bir partiyi dağıttınız. Yenilmezlik serilerini mahvettiniz. Sanatçılar gidiyor. Hazırladıkları podyumu kuramayacaklar" dedi. O anlar kısa sürede viral oldu.

22.05.2024 10:59
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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk yarışını son haftaya bırakan Fenerbahçe'de Ali Koç'un galibiyetin ardından soyunma odasında yaptığı konuşma sosyal medyada viral oldu.

"YENİLMEZLİK SERİLERİNİ MAHVETTİNİZ"

Tüm takıma sarıldıktan sonra konuşmaya başlayan Koç, "Beyler neyi başardığınızı anlayın. Büyük bir partiyi dağıttınız. Yenilmezlik serilerini mahvettiniz. Sanatçılar gidiyor. Hazırladıkları podyumu kuramayacaklar" dedi.

NE OLMUŞTU?

Maçı yerinden takip etmeyen sarı-lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, galibiyetten sonra stada gelip yöneticileriyle sahaya girip takımını tebrik etmiş, yapılan kutlamalarda da Galatasaraylı yöneticilerle kısa süreli gerginlik yaşamıştı.

Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç\'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • ufuk pekcan: Bunların derdi şampiyon olmak değil GALATASARAYı yenmek .. nede olsa GALATASARAY çok büyük bi takım .. 62 33 Yanıtla
    Ercan Karatas: He çok büyük :) 15 14
  • Yunus Uslu: Övündüğün şeye bak 6 yıllık hezimet koskoca koç bir galibiyet sığındı . Buradan bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe camiasına sesleniyorum getirin Aziz Başkanı 2 senede şampiyonluk alın ama adam akıllı rekabet olsun . Haftaya göreceğiz partiyi :) 57 28 Yanıtla
  • Ali Yolun: Geldiği günden beri yakaladığı ilk ve son başarısı Ali koçu tebrik ederiz 38 8 Yanıtla
  • Wolf_man666 null: Herşey Ayarlı Arkadaşlar olan Taraftara oluyor! Haftaya Fener şampiyon olacak 8 24 Yanıtla
    İbrahim Veheybe: Keşke olsa? Ama nerede?.. 6 3 Sabri İnce: İhtimal var olsa da çok zor. 3 1 Enver Üçar: inşallah inşallah 0 3
  • My Way: Yazık size cidden acıdım size.Teselli olsun size.Ama şampiyon GS 16 4 Yanıtla
  • Sabri İnce: "Bem FB nin başında olduğum sürece sampiyon olamayız" (Ali Koç) Sen Şampiyonluğu Riad da bıraktın. 11 8 Yanıtla
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