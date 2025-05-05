Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Spor

Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu

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Fenerbahçeli Alexander Djiku, Beşiktaş derbisinin ardından stadyumdan ayrılırken konsol oyunu oynarken görüntülenmesi ile ilgili yayılan video hakkında bir açıklama yaptı. Djiku, ''Gerçek bağlamından koparılmış ve çarpıtılmış bu içerik, onuruma zarar vermekte ve imajıma ciddi şekilde gölge düşürmektedir'' ifadelerini kullandı.

05.05.2025 14:22
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Dün akşam sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Süper Lig devi Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Alexander Djiku, dün sosyal medyada yayınlan ve sarı-lacivertli taraftarların tepki gösterdiği video hakkında açıklama yaptı.

MAÇ SONU GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

Ganalı savunmacı Alexander Djiku'nun, stadyumdan özel aracıyla ayrılırken görüldüğü videoda oyun oynadığı iddia edilmişti. Başarılı oyuncu kendisine ait sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"ÇARPITILMIŞ BU İÇERİK"

Djiku açıklamasında, "Şu anda yayılmakta olan ve beni haksız şekilde suçlayan bir video hakkında açık bir yalanlamada bulunmak istiyorum. Gerçek bağlamından koparılmış ve çarpıtılmış bu içerik, onuruma zarar vermekte ve imajıma ciddi şekilde gölge düşürmektedir.

Doğrulanmamış bilgilerin yayılması, bu bilgileri paylaşan kişiyi doğrudan sorumlu kılar. Gazeteciler ve medya temsilcileri, yalnızca sansasyon yaratmak amacıyla temelsiz içerikleri paylaşmak yerine, kaynaklarını yayınlamadan önce doğrulamakla yükümlüdür. Kulübümüze karşı her zaman samimi ve istikrarlı bir bağlılık gösterdim. Bu nedenle, mesnetsiz suçlamalarla adımın lekelendiğini görmek kabul edilemez. Haklarımı korumak adına her türlü hukuki girişimde bulunma hakkımı saklı tutuyorum" ifadelerini kullandı.

Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu

Alexander Djiku, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Aykut Keskiner:
    oyun sahada oynanıyor 1 1 Yanıtla
  • KaraKartal:
    eee bi çok şey söylemiş ama inkar etmemiş oyun oynadığını :D zaten tv gözüküyor, araba kimin içerde kim oynuyor bilemem de yani açıklama saçma, oyun oynuyor diye kızmak saçma... berbat top oynamalarına rağmen algıyla gündem değiştirmek için her kaybettiklerinde hakemdi yapıydı maç sonuçları maça çıkmadan belli derlerse yöneticiler teknik direktörler, FUTBOLCULARI SUÇLAMAYIN adamlar motive olamaz. 0 0 Yanıtla
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