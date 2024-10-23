Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre haftanın en önemli müsabakası olan Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu.
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı 25 Ekim Cuma, 26 Ekim Cumartesi, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadeleleri yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Süper Lig'de 10. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
25 Ekim Cuma
20.00 Adana Demirspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
26 Ekim Cumartesi
13.30 Hatayspor - Kayserispor: Zorbay Küçük
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın
27 Ekim Pazar
13.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
28 Ekim Pazartesi
17.00 Başakşehir - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Arda Kardeşler - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Derbide Hakem Arda Kardeşler! - Son Dakika
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