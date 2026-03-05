Derbide Kaleciler Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Derbide Kaleciler Gündemde

05.03.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kaleciler Ersin ve Uğurcan dikkat çekecek. İki takımın durumu incelenecek.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide Beşiktaş'ın kalesinde Ersin Destanoğlu, Galatasaray'ın kalesinde ise Uğurcan Çakır görev yapacak.

Ligde son haftalarda aldığı galibiyetlerle taraftarlarını sevindiren Beşiktaş'ta ilk 8 haftayı kulübede geçiren Ersin Destanoğlu, daha sonra görev aldığı 16 maçta 18 gol yedi.

Trendyol Süper Lig'de sezonun en az gol yiyen ikinci takımı olan Galatasaray'ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır ise sarı-kırmızılı formayla 17 maçta 14 gole engel olamadı.

Ersin Destanoğlu eldivenleri bırakmadı

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunu kazandığı 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıların kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, kendisine A takım formasını veren teknik direktör Sergen Yalçın'la yeniden eldivenleri ele geçirdi.

Şampiyonluk sonrası yedeğe düşen Ersin, bu sezon ligin 8 haftalık bölümünü kulübede tamamladı. Fenerbahçe'ye transfer olan milli kaleci Mert Günok'la yolların ayrılmasının ardından yeniden kaleye geçme şansı bulan Ersin, Beşiktaş'ın çalkantılı döneminde görevden kaçmadı.

Zaman zaman siyah-beyazlı taraftarların eleştirileriyle karşı karşıya kalan Ersin Destanoğlu, takımının ligde yükselen grafiğinde kaleyi koruyan isim oldu.

Bu sezon ligde 16 maçta 18 gol yiyen Beşiktaşlı kalecinin görev aldığı müsabakalarda siyah-beyazlılar, sadece 1 kez mağlup oldu. Beşiktaş, Ersin'in forma giydiği maçlarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Ersin, ligde oynanan son 2 maçta kalesini gole kapattı.

Galatasaray'ın kalesi Uğurcan'a emanet

Sezonun ilk 4 haftasını Trabzonspor'da geçirdikten sonra Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı ekibin 17 lig maçında kalesini korudu.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım, 11 galibiyet alırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı, 2 mağlubiyet yaşadı.

Milli kaleci Uğurcan Çakır, bir maçta en fazla 2 gol yedi. Sarı-kırmızılı kaleciye sadece Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor 2'şer gol kaydetmeyi başardı.

Uğurcan Çakır'ın görev alamadığı 3 maçta Galatasaray kalesini Günay Güvenç korudu. Sarı-kırmızılı ekip, Uğurcan'ın olmadığı maçlarda Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Ersin'in Galatasaray'a karşı 7. derbisi

Ersin Destanoğlu, kariyerinde Galatasaray'a karşı 6 müsabakaya çıktı.

Bu maçlarda sarı-kırmızılılara karşı 2 mücadeleden zaferle ayrılan Beşiktaş, 4 müsabakada ise mağlup oldu. Siyah-beyazlı kaleci, bu maçlarda kalesinde 10 gol gördü.

Ersin Destanoğlu, Galatasaray'a karşı sahadan zaferle ayrıldığı 2 derbi maçını da Tüpraş Stadı'nda kazandı.

Uğurcan, Beşiktaş'a karşı 16 maçta görev yaptı

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, kariyerinde Beşiktaş'a karşı 16 maçta mücadele etti.

Sarı-kırmızılı formayla Beşiktaş'a karşı ilk derbisini sezonun ilk yarısında oynayan tecrübeli file bekçisi, Trabzonspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a karşı 14'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 15 karşılaşmaya çıktı.

Uğurcan, lig maçlarında 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. İki karşılaşmada kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, rakibinin 20 golüne engel olamadı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Ersin Destanoğlu, Uğurcan Çakır, Cumartesi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbide Kaleciler Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar
İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim’i 5 gündür kapalı tutuyor İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i 5 gündür kapalı tutuyor

11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
11:03
Barış Alper için karar verildi Bu parayı getiren alır
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır
10:26
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
10:07
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
08:31
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü
Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü
08:06
Beyaz Saray “İşbirliği yapmayı kabul ettiler“ dedi, İspanya’dan jet yalanlama geldi
Beyaz Saray "İşbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:28:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Derbide Kaleciler Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.