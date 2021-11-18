Dereceye girebilmek için koştular

Sivas'ta "Kros Yarışları İl Birinciliği" 120 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Yarış sonunda dereceye girenlere ödül verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından "Bölgesel Kros Yarışları İl Birinciliği" yapıldı. Atletizm stadyumu kros parkurunda yapılan yarışlara kız-erkek olmak üzere 120 sporcu katıldı. Sporcular rakipleriyle kıyasıya rekabet ederek dereceye girebilmek için ter döktü.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödül takdim edildi. Madalyaları Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik ve Atletizm Sivas İl Temsilcisi Kemal Çağlayan verdi.

Ödül töreninde konuşan Atletizm İl Temsilcili Kemal Çağlayan, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılar diledi. - SİVAS