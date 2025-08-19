Derecik'ten Kağıthane'ye Transfer: Serkan Arslan Profesyonel Hayatına Adım Attı - Son Dakika
Derecik'ten Kağıthane'ye Transfer: Serkan Arslan Profesyonel Hayatına Adım Attı

19.08.2025 15:49  Güncelleme: 15:51
Derecik Belediye Spor Kulübü'nün başarılı orta saha oyuncusu Serkan Arslan, İstanbul temsilcisi Kağıthane Spor'a transfer oldu. Başkan Hasan Dinç, genç sporcuların hayallerine ulaşmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Derecik Belediye Spor Kulübü'nün başarılı orta saha oyuncusu Serkan Arslan, İstanbul temsilcisi Kağıthane Spor'a transfer oldu.

Hakkari'nin Derecik ilçesi, son yıllarda yalnızca yaptığı hizmetlerle değil, yetiştirdiği genç sporcularla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce Zap Spor'a transfer olan Mehmet İrez'in ardından, Derecik Belediye Spor Kulübü'nün başarılı orta saha oyuncusu Serkan Arslan, İstanbul ekibi Kağıthane Spor'a transfer oldu.

Derecik Belediye Spor kendisi için bir okul olduğunu ifade eden Aslan, "Burada hem sahada hem de hayatımda çok şey öğrendim. Bana güvenen, fırsat veren ve desteğini hiç esirgemeyen Derecik Belediye Başkanımız Hasan Dinç'e teşekkür ediyorum. İstanbul'da elimden gelenin en iyisini yaparak Derecik'i en güzel şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

Spora ve gençlere verdikleri önemi bir kez daha amacına ulaştığını söyleyen Başkan Hasan Dinç, "Bizim için en büyük gurur, gençlerimizin hayallerine kavuştuğunu görmek. Derecik Belediye Spor'u kurarken hedefimiz, ilçemizdeki yetenekleri keşfetmek ve onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamaktı. Bugün Mehmet ve Serkan gibi gençlerimizin profesyonel kulüplere transfer olması, bu yolda ne kadar doğru adımlar attığımızı gösteriyor. Spora yatırım, aslında geleceğe yapılan en kıymetli yatırımdır. Biz de gençlerimiz için bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Derecik halkı ise gelişmeden büyük memnuniyet duyuyor" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

hakkari

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
