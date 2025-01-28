Derin Rüyam Kamiloğlu Turnuvası Sonuçlandı

Konya'da düzenlenen Derin Rüyam Kamiloğlu Eskrim Federasyon Kupası Anı Turnuvası'nda madalyalar dağıtıldı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, İzmir-Konya yolculuğu sırasındaki trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eskrimci Derin Rüyam Kamiloğlu adına yapılan organizasyon sona erdi.
Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada, Türkiye'nin 34 ilinin yanı sıra KKTC, Gürcistan ve İran'dan 1500'e yakın sporcu ter döktü.
Turnuvada gençler ve 14, 12, 10 yaş altı yaş gruplarında flöre ve kılıç, gençler ve 17 yaş altında ise epe disiplinindeki müsabakalar yapıldı.
Organizasyon süresince Derin Rüyam'ın yanı sıra Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren bir diğer eskrimci Oya Kanpolat da anıldı.
Turnuvadaki en üst yaş grubu olan gençlerde birinciliği elde eden sporcular şöyle:
Kadınlar
Kılıç: Begüm Alkaya
Kılıç takım: Balestra Eskrim
Flöre: Alisa İsbir
Flöre takım: Atlantis A
Epe: Ceren Cebe
Epe takım: Alfa A
Erkekler
Kılıç: Enes Talha Kalender
Kılıç takım: Uludağ Eskrim
Flöre: Sarp Öztürk
Flöre takım: Fethiye Eskrim
Epe: Doruk Erolçevik
Epe takım: TED A
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