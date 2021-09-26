Derin Toparlak büyük başarıya imza attı

Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, büyükler branşında Türkiye'nin ilk madalyasını elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, 25 Eylül'de Kolombiya'da yapılan Açık Su Dünya Şampiyonası'nda, şampiyonluğa ulaşmıştı. Toparlak, yaptığı açıklamada, "Ben İstiklal Marşı'nı dinlerken mutlu oluyorum ve tüm yorgunluğum gidiyor. Bana destek olan başta Bakırköy Ataspor Kulübü'ne, federasyonumuza, antrenörüme, aileme ve tüm Türkiye'ye teşekkür ederim" dedi. Antrenör Canberk Babaoğlu ise, "Avrupa ve dünya şampiyonluğundan sonra Açık Su Dünya Şampiyonası'nda da dünya şampiyonu olup ülkemize altın madalya kazandırmak ve bayrağımızı göndere çektirmekten mutluluk duyduk. Bu inanmışlığın ve yılların emeğidir. Sporcumu kutluyorum. Bu madalyayı da hem 25. yılını doldurduğumuz Bakırköy Ataspor Kulübüne ve ülkemize armağan ediyoruz" diye konuştu.

Bakırköy Ataspor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül de, "Ülkemiz için ne yapsak azdır. Hem sporcumuz Derin Toparlak hem de antrenörümüz Canberk Babaoğlu'nu tebrik ediyorum. Altın madalyayı ulusumuza armağan ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL