Başkan Zeki Aygün, Avrupa ve Türkiye 3.'sü Ege Önder'i makamında ağırladı - Son Dakika
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Başkan Zeki Aygün, Avrupa ve Türkiye 3.'sü Ege Önder'i makamında ağırladı

29.07.2022 12:53
Başkan Zeki Aygün, Avrupa ve Türkiye 3.'sü Ege Önder'i makamında ağırladı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Modern Pentatlon U17-U19 Avrupa Şampiyonası'nda 3. olan Kocaeli Yüzme Kulübü sporcusu Ege Önder'i ve Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'nda 3.'lük elde eden Duru Emine Karak'ı makamında ağırlayarak tebrik etti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Modern Pentatlon U17-U19 Avrupa Şampiyonası'nda 3. olan Kocaeli Yüzme Kulübü sporcusu Ege Önder'i ve Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'nda 3.'lük elde eden Duru Emine Karak'ı makamında ağırlayarak tebrik etti.

Polonya'da 5-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Modern Pentatlon U17-U19 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele veren Kocaeli Yüzme Kulübü sporcusu A. Ege Önder, partneri Eda Özrodoplu ile birlikte çıktığı mix bayrak yarışında Avrupa 3.'sü olarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'ye bronz madalya kazandıran A. Ege Önder, annesi Hande Önder, Kulüp Başkanı Işıl Bozca ve Antrenör Sabri Bozca ile birlikte Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ü ziyaret etti.

Amasya'da düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü olarak önemli derece elde eden Derincespor Kulübü sporcusu Duru Emine Karak da başarısını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile paylaştı. Başarılı sporcuları tebrik eden Başkan Aygün, "Çocuklarımız ve gençlerimizi önemsiyor, onların geleceği için yoğun bir gayretle çalışıyoruz. İnşa ettiğimiz tesisler ve projelerimizle tek gayemiz çocuklarımızın gelişimine katkı sunmak. İlçemizde tesis sayımlarımızın artmasıyla başarımızın aynı oranda yükseleceğine inanıyorum" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Zeki Aygün, Kocaeli, Türkiye, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Zeki Aygün, Avrupa ve Türkiye 3.'sü Ege Önder'i makamında ağırladı - Son Dakika

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