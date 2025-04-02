TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen 24. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, Ankara Demirspor'u konuk etti. Erteleme maçı 2-2 berabere sonuçlandı.
Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Uğur Çakmak, Umur Ertemel
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Haşim Arda Sarman, Yusuf Sarohan (İlyas Yılmazer dk. 46), İlker Akar, Tugay Güner (İsa Nalbant dk. 79), Mustafa Batuhan Altıntaş, Denizalp Özdemir (Sercan Demirkıran dk. 46), Eren Türkkal, Ümitcan Ekşi, Yiğit Canguru (Anıl Emre Yılmaz dk. 46), Onur Taha Takır (Bedirhan Yıldız dk. 86)
Ankara Demirspor: Hüseyin Koç, Furkan Işıkdemir (Oğuzhan Efe Yılmaz dk. 79), Mert Aktaş (Muhammed Mustafa Yıldırım dk. 79), Enes Albak, Muhammet Yeşil, Okan Deniz, Burak Yamaç, Barış Zeren, Güney Tutcuoğlu, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Atakan Dama
Goller: Mustafa Batuhan Altıntaş (dk. 58 ve 85 pen.) (Belediye Derincespor), Mert Aktaş (dk. 36), Atakan Dama (dk. 76) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Bedirhan Yıldız (Belediye Derincespor), Oğuzhan Efe Yılmaz (Ankara Demirspor) - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › Derincespor ve Ankara Demirspor 2-2 Beraber Kaldı - Son Dakika
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