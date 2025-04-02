Derincespor ve Ankara Demirspor 2-2 Beraber Kaldı - Son Dakika
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Derincespor ve Ankara Demirspor 2-2 Beraber Kaldı

Derincespor ve Ankara Demirspor 2-2 Beraber Kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen 24. hafta maçında Belediye Derincespor, Ankara Demirspor ile karşılaştı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

02.04.2025 16:01  Güncelleme: 16:07
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen 24. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, Ankara Demirspor'u konuk etti. Erteleme maçı 2-2 berabere sonuçlandı.

Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Uğur Çakmak, Umur Ertemel

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Haşim Arda Sarman, Yusuf Sarohan (İlyas Yılmazer dk. 46), İlker Akar, Tugay Güner (İsa Nalbant dk. 79), Mustafa Batuhan Altıntaş, Denizalp Özdemir (Sercan Demirkıran dk. 46), Eren Türkkal, Ümitcan Ekşi, Yiğit Canguru (Anıl Emre Yılmaz dk. 46), Onur Taha Takır (Bedirhan Yıldız dk. 86)

Ankara Demirspor: Hüseyin Koç, Furkan Işıkdemir (Oğuzhan Efe Yılmaz dk. 79), Mert Aktaş (Muhammed Mustafa Yıldırım dk. 79), Enes Albak, Muhammet Yeşil, Okan Deniz, Burak Yamaç, Barış Zeren, Güney Tutcuoğlu, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Atakan Dama

Goller: Mustafa Batuhan Altıntaş (dk. 58 ve 85 pen.) (Belediye Derincespor), Mert Aktaş (dk. 36), Atakan Dama (dk. 76) (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Bedirhan Yıldız (Belediye Derincespor), Oğuzhan Efe Yılmaz (Ankara Demirspor) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Derincespor ve Ankara Demirspor 2-2 Beraber Kaldı - Son Dakika

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