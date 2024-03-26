Derrick Köhn: Galatasaray'da oynamak hayalimdi - Son Dakika
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Derrick Köhn: Galatasaray'da oynamak hayalimdi

Galatasaray'ın 25 yaşındaki defans oyuncusu Derrick Köhn, Galatasaray'da oynamanın hayalini kurduğunu ve burada şampiyon olmak istediğini söyledi. Köhn, Galatasaray'ı tercih etmesinin sebebini büyük bir takım olmasına ve hayalini gerçekleştirmek istemesine bağladı. Ayrıca, Bayern Münich'e transfer olma düşüncesinin olmadığını ve şu an sadece Galatasaray'a odaklandığını belirtti. Köhn, teknik direktör Okan Buruk ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu ve takım olarak başarıya odaklandıklarını ifade etti. Ayrıca, Galatasaray taraftarının kendisine sevgi ile yaklaştığını ve takımdaki diğer oyuncularla iyi anlaştığını dile getirdi.

26.03.2024 19:45
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- Derrick Köhn: " Galatasaray'da oynamak hayalimdi"

ANTALYA - Galatasaray'ın 25 yaşındaki defans oyuncusu Derrick Köhn, "2-3 tane teklif vardı. Galatasaray çok büyük bir takım ve hayalimdi Galatasaray'da oynamak. Ben de burada şampiyon olmak istiyorum. Aklıma gelen ilk cevap evet oldu. Mutluyum burada olduğum için" dedi.

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya'da kamp yapıyor. Galatasaray'ın bugün yapacağı akşam antrenmanı öncesi devre arasında Almanya'dan transfer ettiği 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Derrick Köhn basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, Galatasaray'da oynamaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

"Hayalim Galatasaray'da oynamaktan dolayı mutluyum"

Galatasaray'a gelmeden önce 2-3 takımdan teklif gelmesine rağmen Galatasaray'ı tercih ettiğini dile getiren Köhn, "2-3 tane teklif vardı. Galatasaray çok büyük bir takım ve hayalimdi Galatasaray'da oynamak. Ben de burada şampiyon olmak istiyorum. Aklıma gelen ilk cevap evet oldu. Mutluyum burada olduğum için" dedi.

"Gelecekte ne olacağına o zaman bakacağız"

Takımdan ayrılarak Bayern Münich'e giden Sacha Boey gibi yeniden Bayern Münich'e transfer olmak gibi bir düşüncesi olup olmadığı sorusuna Köhn, "Şu an sadece Galatasaray'a odaklanıyorum. Bayern Münich'e giden Sacha Boey için çok mutluyum. İyi bir oyuncu ama ben şu an sadece buraya odaklanmalıyım ve gelecekte ne olacağına o zaman bakacağız" diye konuştu.

"Hocamızla beraber yolumuza devam etmek istiyoruz"

Teknik direktör Okan Buruk hakkında gelen soruya Köhn, "Okan hoca sahada fark oluşturuyor. Sorularımı ona iletiyorum, saha içi ya da dışı olsun ona soru sorabiliyorum. Hocamız olduğu için çok mutluyum. Onunla devam etmeyi çok istiyoruz. Takım olmuş durumdayız. Hocamızla beraber yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Almanca konuştuğu için Kerem Demirbay ile iyi anlaşıyorum"

Galatasaray taraftarının kendisine sevgi ile yaklaştığını belirten Alman oyuncu, "Taraftar bana çok sevgi ile yaklaşıyor. Ben de onları çok seviyorum. Her açıdan en iyisini yapmaya odaklıyorum. Her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugünlerde iyi günler geçirdiğim doğru. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Kibar takım arkadaşlarım var ve beni iyi karşıladılar. Almanca konuştuğu için Kerem Demirbay ile iyi anlaşıyorum, çok iyi bir arkadaşımdır. Takım ruhunun oluşması benim için mutluluk verici. Gol sonrası sevinçlerime devam edeceğim. Sanırım en son Rize maçında yapmıştım" dedi.

Takımdaki her ismi çok sevdiğini dile getiren Köhn, Mertens ve Zaha gibi farklı isimlerin olduğunu söyledi. Galatasaray'ı Drogba ve Sneijder zamanından beri takip ettiğini de sözlerine ekleyen köhn, şampiyon olmaları durumunda ise rap performans sergileyeceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

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