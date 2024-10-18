Derviş Deniz: Deprem Sonrası Antrenman Sorunları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Derviş Deniz: Deprem Sonrası Antrenman Sorunları

Derviş Deniz: Deprem Sonrası Antrenman Sorunları

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü, deprem sonrası oyuncuların moralinin bozuk olduğunu belirtti.

18.10.2024 23:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Derviş Deniz, MKE Ankaragücü müsabakasının ardından, "Bu durumda oyuncularımı nasıl antrenman yaptıracağız, nasıl maça hazırlayacağız bizim için düşündürücü. Yetkililerin bunu değerlendirmesi lazım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-0 skorla mağlup oldu.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Deniz, 16 Ekim tarihinde Malatya merkezli gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından oyuncularının psikolojik olarak olumsuz etkilendiklerini ve birinci yarıda oyuna adapte olamadıklarını kaydetti.

Tesislerde ve stadyumda sıkıntıların olduğunu aktaran Deniz, "Bu durumda oyuncularımı nasıl antrenman yaptıracağız, nasıl maça hazırlayacağız bizim için düşündürücü. Yetkililerin bunu değerlendirmesi lazım. Malatyaspor lehine değil Türk sporu için değerlendirmesi lazım. Ortada deprem gerçeği var. Deplasmana gelen takımlar nasıl gelecek veya biz tesislerde nasıl kalacağız. Bunun için bir başvurumuz var. Maçlarımızı Malatya'da oynamak için her şey hazırlanmıştı fakat şu an ne olur bilemiyoruz" diye konuştu.

Deniz, son yaşanan depremin ardından onarılan statta tehlikeli durumun devam ettiğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Basın Toplantısı, Teknik Direktör, MKE Ankaragücü, Derviş Deniz, Malatyaspor, Malatya, Deprem, ankara, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derviş Deniz: Deprem Sonrası Antrenman Sorunları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:35:16. #1.13#
SON DAKİKA: Derviş Deniz: Deprem Sonrası Antrenman Sorunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.