Dev altyapı şampiyonası Sivas'ta başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dev altyapı şampiyonası Sivas'ta başladı

Dev altyapı şampiyonası Sivas\'ta başladı
04.05.2026 14:00  Güncelleme: 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası Sivas'ta başladı.

U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası Sivas'ta başladı. Türk basketbolunun önde gelen kulüplerinin mücadele ettiği organizasyon 10 Mayıs'a kadar sürecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası, Sivas'ın ev sahipliğinde başladı. Türk basketbolunun köklü kulüplerinin altyapı takımlarını bir araya getiren dev organizasyon, 4-10 Mayıs tarihleri arasında basketbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatıyor.

Geleceğin yıldız adaylarının sahne aldığı şampiyonada; Fenerbahçe, Galatasaray, A. Efes, Darüşşafaka, TOFAŞ ve Türk Telekom gibi Türk basketbolunun önde gelen kulüplerinin yanı sıra Mersin 2019, Petkimspor, Manisa Basket, Çankaya Üniversitesi, Serdivan Belediyesi, Antalya Basketbol Akademi, Vamos ve İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler takımları mücadele ediyor.

Karşılaşmalar, Sivas 4 Eylül Spor Vadisi içerisinde yer alan Taha Akgül Spor Salonu ve Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda oynanıyor.

Ayrıca tüm maçlar, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi YouTube kanalı TBF TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. 4 grup halinde gerçekleşen şampiyonanın finali ise 10 Mayıs Pazar günü oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev altyapı şampiyonası Sivas'ta başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22 milyon Euro’luk ayrılık Ederson’a iki dev talip birden 22 milyon Euro'luk ayrılık! Ederson'a iki dev talip birden
Fas’ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti
Batman’da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi
Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir
Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray’da çanlar onun için çalıyor Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray'da çanlar onun için çalıyor

13:45
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
13:31
2021 yılında Ali Koç’un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti
2021 yılında Ali Koç'un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti
13:14
İran: ABD savaş gemisi vuruldu
İran: ABD savaş gemisi vuruldu
13:07
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
12:46
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
11:41
Polis, öğretmen, vaiz Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
Polis, öğretmen, vaiz! Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 14:04:54. #7.13#
SON DAKİKA: Dev altyapı şampiyonası Sivas'ta başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.