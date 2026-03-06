Dev Derbi Öncesi Beşiktaş ve Galatasaray Analizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dev Derbi Öncesi Beşiktaş ve Galatasaray Analizi

06.03.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş iç sahada formunu yükseltirken, Galatasaray deplasmanda sorunlar yaşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisi öncesinde iki ekibin iç saha ve deplasman performansları dikkati çekiyor.

Sezonun ilk bölümünde iç sahada taraftarlarını memnun etmeyen sonuçlar alan Beşiktaş, ligin ikinci yarısında yükselişe geçerken iç saha performansını da düzeltti.

Son haftalarda aldığı olumlu sonuçlarda iç saha performansının da katkısı olan Beşiktaş, Dolmabahçe'de bu sezon oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alırken 2 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sezon başında Tüpraş Stadı'nda üst üste oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, daha sonra galibiyete hasret kaldı. Peş peşe oynadığı 4 maçta taraftarlarını sevindiremeyen siyah-beyazlılar, daha sonra yapılan 4 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi.

Önce öne geçti, sonra kaybetti

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda mağlup olduğu 2 maçta da rakipleri karşısında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir ve Kocaelispor maçlarını kazandıktan sonra Gençlerbirliği'ni ağırlayan siyah-beyazlı ekip, 1-0 öne geçtiği müsabakadan 2-1 yenik ayrıldı. Daha sonra Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelen Beşiktaş, 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve derbiyi 3-2 kaybetti.

Bu maçların ardından içeride Samsunspor ve Gaziantep FK ile berabere kalan siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor, Zecorner Kayserispor ve TÜMOSAN Konyaspor müsabakalarını kazandı. Corendon Alanyaspor'la berabere kalan Beşiktaş, Göztepe'yi farklı yendi.

Dolmabahçe'nin golcüsü El Bilal Toure

Beşiktaş'ın iç saha maçlarında taraftarlarına en fazla gol sevinci yaşatan oyuncu El Bilal Toure oldu.

Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek El Bilal Toure, iç sahada 4 gole imza attı.

Malili oyuncuyu 3 golle Cengiz Ünder izlerken, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Hyeon-gyu Oh ise rakip fileleri 2'şer kez havalandırdı.

Galatasaray'ın mağlubiyetleri deplasmanda

Ligde 2 maçtan puan alamayan Galatasaray, bu yenilgileri rakiplerine konuk olduğu müsabakalarda yaşadı.

Deplasmanda oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki dış saha serüvenine etkili başladı ve ilk 4 deplasman mücadelesini gol yemeden kazandı.

Dış sahada oynadığı son maçta Konyaspor'a yenilen Galatasaray, Kocaelispor deplasmanından da mağlubiyetle dönerken, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan derbide 1 puan aldı.

Galatasaray, deplasmandaki Gaziantep FK, Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor, Başakşehir, Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor maçlarından 3 puanla döndü.

Deplasmanda en etkili isim Sane

Galatasaray'ın deplasmanda aldığı galibiyetlerde Leroy Sane'nin performansı dikkati çekti.

Dış sahada oynanan maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandırarak sarı-kırmızılıların deplasmandaki en golcü oyuncusu olan Sane'yi 4 golle Victor Osimhen takip etti. Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Mauro Icardi ise 3'er golle takımlarına dış sahada katkı verdi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev Derbi Öncesi Beşiktaş ve Galatasaray Analizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İran Putin’i arayıp yardım istedi mi Merak edilen soru yanıt buldu İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
Fatma Nur Çelik’in adı okulunda yaşatılacak Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Real Madrid’de kriz: Arda Güler’i sırtından bıçakladılar Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı

12:28
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
12:04
Igor Tudor, Premier Lig’de resmen rezil kepaze oldu
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:43:40. #7.12#
SON DAKİKA: Dev Derbi Öncesi Beşiktaş ve Galatasaray Analizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.